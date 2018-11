Mais Médicos: inscrições são prorrogadas até 7 de dezembro

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta-feira, 22, a prorrogação até o dia 7 de dezembro do prazo para os médicos com registro no Brasil se inscreverem no programa Mais Médicos, para ocupar as vagas deixadas por profissionais cubanos.

De acordo com o ministério, a ampliação do prazo foi aprovada devido à instabilidade do site do programa, causada por ataques cibernéticos. A data de apresentação dos médicos já inscritos e alocados também mudou: vai desta sexta, 23, até o dia 14 de dezembro, quando os profissionais poderão entregar a documentação no município escolhido e já iniciar as atividades.

“Com esta medida, vamos suprir a ausência do médico cubano com o médico registrados no Conselho Regional de Medicina (CRM) o mais rápido possível. Por isso, vamos possibilitar que o médico que quiser, se apresente ao posto de trabalho imediatamente e já atender esta parcela da população”, afirmou o ministro da Saúde, Gilberto Occhi.

Mais de 3.000 médicos já escolheram suas cidades

Até esta quinta-feira, o número de médicos com CRM inscritos no programa já chegou a 11.429. Desse total, 5.212 inscrições foram efetivadas e 3.648 profissionais já selecionaram o município de atuação.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União da última terça-feira 20. Há 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), que antes eram ocupadas por médicos da cooperação com Cuba. Os profissionais podem se inscrever por meio do site maismedicos.gov.br.