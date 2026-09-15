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Política

“Mais funcionários do que receita”: a estatal que está na mira da equipe econômica de Flávio Bolsonaro

Coordenadora econômica Daniella Marques aponta o CEITEC, como prioridade para enxaguar a máquina pública em eventual governo

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h01 | Atualizado em 15 set 2026, 10h21
Após tomar posse como presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, participa de coletiva de imprensa -
Daniella Marques, coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)
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“Mais funcionários do que receita”: a estatal que está na mira da equipe econômica de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

Caso a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República saia vitoriosa nas urnas em outubro, a equipe do candidato já tem mapeados os principais alvos para enxugar a máquina pública. Para a coordenadora econômica da campanha do parlamentar ao Planalto, Daniella Marques, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC) — conhecido como a estatal do “chip do boi” — deve ser uma das primeiras companhias a ser descontinuada em uma virtual gestão.

A empresa pública atua no desenvolvimento, projeto e fabricação de circuitos integrados e dispositivos semicondutores, sendo a única na América Latina com capacidade de produção de microchips voltados à identificação animal.

Em evento com empresários na capital paulista, Marques citou a estatal como um exemplo de ativo sem sentido econômico, afirmando que a companhia tem “mais contingente trabalhista do que receita”.

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Em dezembro de 2020, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro determinou a liquidação da empresa pública devido a rombos financeiros e altos custos de manutenção. O processo, no entanto, foi interrompido em novembro de 2023 pela gestão do PT, que retirou a estatal do Programa Nacional de Desestatização.

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