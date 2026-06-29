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Política

Mais de um terço do eleitorado vê grupos de Lula e Flávio envolvidos com Master, diz pesquisa

Quase 70% dos eleitores afirmaram ter conhecimento da relação entre Flávio e Vorcaro e da operação da PF contra o ex-líder do governo no Senado Jaques Wagner

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 12h15 | Atualizado em 29 jun 2026, 12h22
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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Mais de um terço do eleitorado vê grupos de Lula e Flávio envolvidos com Master, diz pesquisa Priorize VEJA no Google

Mais de um terço do eleitorado (35%) avalia que tanto o grupo do senador Flávio Bolsonaro quanto o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão envolvidos com o escândalo do Banco Master, aponta a pesquisa Nexus/BTG.

Para 32% dos eleitores, o grupo do pré-candidato do PL à presidência da República está mais envolvido com o escândalo que tem o ex-banqueiro Daniel Vorcaro como protagonista , enquanto 23% associam o caso ao entorno do atual mandatário.

Enquanto 10% não souberam ou não quiseram responder a pergunta, apenas 1% não vê nenhum dos dois grupos políticos envolvido.

Ainda sobre o tema Master, 69% dos que responderam a pesquisa afirmaram ter conhecimento da relação entre Flávio e Vorcaro e da operação da PF contra o ex-líder do governo no Senado Jaques Wagner.

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A Nexus/BTG entrevistou 2.009 eleitores, entre os dias 26 e 28 de junho, por meio de entrevista por telefone. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo BTG Pactual e está registrada no TSE.

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