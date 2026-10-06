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Política

Mais de 200 mil digitaram ’13’ para governador do Rio — e tiveram o voto anulado

Sem candidato próprio, PT apoiou Eduardo Paes (PSD) no Rio

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 12h32 | Atualizado em 6 out 2026, 12h41
Lula e Eduardo Paes
Lula e Eduardo Paes durante evento no Rio de Janeiro - 15/10/2025 (Mauro PIMENTEL/AFP)
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Mais de 200 mil digitaram ’13’ para governador do Rio — e tiveram o voto anulado Priorize VEJA no Google

Mais de 204 mil eleitores apertaram o número 13 na urna ao votar para governador do Rio de Janeiro no primeiro turno das eleições de 2026. Como não havia candidato ao Palácio Guanabara com essa numeração, todos esses votos foram considerados nulos. O levantamento foi feito a partir dos Registros Digitais de Voto (RDVs) das 37.675 seções eleitorais do estado.

O 13 foi o segundo número mais registrado entre os votos anulados para governador, atrás apenas do 00, que apareceu em 344.840 registros. A quantidade de votos com o número associado ao PT equivale a 74,5% da votação de Anthony Garotinho (Republicanos), que terminou em terceiro lugar com 274.411 votos, e supera a soma dos cinco candidatos que ficaram nas últimas posições da disputa.

O 13 é usado por Lula e pelo PT na eleição presidencial, enquanto o partido apoiou Eduardo Paes (PSD) na disputa estadual, candidato identificado pelo número 55. Mesmo que todos os votos anulados com o 13 fossem contabilizados para Paes, ele não alcançaria Douglas Ruas (PL), que terminou o primeiro turno à frente, com 49,27% contra 42,76% do adversário.

Caso esses mesmos votos tivessem ido para Paes, ele estaria garantido no segundo turno contra Ruas, independente da decisão do TSE sobre Garotinho.

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