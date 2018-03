Mais da metade dos brasileiros apoia condenação de Lula

Uma pesquisa encomendada pelaao Instituto MDA revela que para 52,1% da população o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria ter sido condenado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), no dia 24 de janeiro, durante o julgamento da ação penal do triplex do Guarujá, atribuído ao petista. Para 37,6%, Lula deveria ser inocentado.