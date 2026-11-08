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Política

Maioria dos parlamentares do PT ‘é contra’ a redução da maioridade penal, diz Jilmar Tatto

Senador Jaques Wagner explicou que defesa do presidente Lula em favor de punição de menores era 'posição pessoal'

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 10h32
Bancada do PT na Câmara dos Deputados, no final de 2023
Bancada do PT na Câmara dos Deputados, no final de 2023 -  (Gustavo Bezerra/PT/Divulgação)
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Maioria dos parlamentares do PT ‘é contra’ a redução da maioridade penal, diz Jilmar Tatto Priorize VEJA no Google

Durante a campanha, o presidente Lula foi questionado se seria favorável à redução da maioridade penal para crimes hediondos. “Enquanto cidadão brasileiro, todo e qualquer crime hediondo eu sou favorável a diminuir a pena, a penalidade”, disse Lula.

A entrevistadora insistiu. “Então, para crimes hediondos, o senhor é a favor de reduzir a maioridade penal?”. Lula respondeu: “Sou a favor”.

Coube ao senador Jaques Wagner (PT-BA) explicar na sessão do Senado da última terça-feira, quando foi aprovada a PEC da Segurança Pública, a posição da legenda. “O Presidente Lula, antes do segundo turno, deu sua posição pessoal, mas ele não impõe a posição dele ao partido, muito menos ao Senado da República”, disse o parlamentar.

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“Como nós estávamos numa fase pré-eleitoral, e é evidente que esse tema era candente, alguns achavam que esse tema ia deixar um dos candidatos numa encruzilhada”, completou.

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A redução da maioridade penal, que seria votada no Senado, foi adiada a partir de um pedido do presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) ao presidente do Senado Davi Alcolumbre (União-AP).

Além do pedido de Motta, Alcolumbre atendeu a vontade de senadores do PT para adiar a votação. O partido vem se posicionando contra a redução da maioridade penal desde sua criação, na década de 80.

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Em uma sucinta entrevista a VEJA, o  vice-presidente nacional do PT, deputado Jilmar Tatto (SP), confirmou essa posição:

O senhor é a favor da redução da maioridade penal? Sou contra.

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Qual deve ser a posição da maioria dos parlamentares do PT na votação da redução da maioridade penal? A maioria é contra.

O relator da proposta que reduz a maioridade penal na Câmara, deputado Mendonça Filho (PL-PE), deve apresentar seu parecer até o final do mês. O relatório ainda terá de ser aprovado numa comissão especial e só depois vai ao plenário da Câmara.

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