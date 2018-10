A maioria dos eleitores que foram às urnas no último domingo decidiu em quem iria votar com mais de um mês de antecedência. É o que mostra pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira. O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) foi o candidato com a maior vantagem: 72% de seus votos foram resolvidos a mais de 30 dias do pleito.

A pelo menos um mês da eleição, a vantagem de Ciro Gomes (PDT) foi a menor entre os cinco candidatos mais bem votados: 47% de seus votos foram decididos neste período. O pedetista, porém, teve uma distribuição de votos maior entre duas semanas e a véspera da eleição, com um percentual sempre superior ao de seus adversários. Entre os eleitores tardios, Alckmin concentra a maior parcela, com 20% de seus votos decididos no dia da eleição.

O Datafolha mostra que quase um quinto dos eleitores (18%) declarou que ter decidido o voto no fim de semana da eleição — desses, 6% decidiram na véspera e 12% no dia da eleição. Ainda neste total, 8% dos entrevistados decidiu o voto para presidente uma semana antes da eleição; 10%, quinze dias antes do pleito e a maioria (63%) pelo menos um mês antes do pleito.

O índice de eleitores que decidiram o voto para presidente no fim de semana da eleição é mais baixo entre os homens (14%) do que entre as mulheres (23%), e, entre os eleitores de Bolsonaro (11%) do que entre os eleitores de Haddad (18%), de Ciro (22%) e de Alckmin (26%).

Bolsonaro chegou ao segundo turno com a preferência de 46,03% do eleitorado (ou 49,2 milhões de votos). Haddad teve 29,28% dos votos válidos (31,3 milhões de votos).

O Datafolha ouviu 3.235 pessoas nesta quarta-feira. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e TV Globo, foi registrado no TSE com o número BR-00214/2018.