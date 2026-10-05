Maior parte do Rio fica nas mãos de Ruas, que deixa Paes com só 13 municípios; entenda

O deputado estadual Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Rio de Janeiro, venceu 79 dos 92 municípios do estado na disputa contra o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), que ficou com os outros 13. Ruas levou com folga São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana, com 70,87% dos votos válidos. Já Paes teve o melhor desempenho em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul Fluminense, onde conquistou 56,94%.

O candidato do PL também venceu na maior parte dos municípios da Região Metropolitana. Ele arrematou 59,30% em Itaboraí, enquanto o ex-prefeito parou em 33,61%. Niterói, no entanto, ficou nas mãos de Paes, que chegou a 49,72% dos votos válidos, contra 42,72% de Ruas. O deputado angariou 54,42% em São João de Meriti, onde Paes obteve 38,12%. Já em Valença, no Sul Fluminense, o candidato do PSD levou a melhor: 54,35% dos votos válidos, seguido por 38,27% de Ruas.

Paes, no fim das contas, conquistou apenas a capital fluminense, Niterói, Valença, Três Rios, Carmo, Miracema, Comendador Levy Gasparian, Porciúncula, Laje do Muriaé, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu e Rio Claro.

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Futuro incerto

Na teoria, os dois disputarão o segundo turno para o Palácio Guanabara. Ruas terminou na liderança, com 49,27%, ao passo que Paes conquistou 42,76%. O embate, no entanto, depende da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice.

Condenado, em 2018, em segunda instância, por improbidade administrativa, em razão de um esquema de desvio de dinheiro da Saúde para irrigar sua pré-­campanha nas eleições presidenciais, ocorridas há duas décadas, o ex-governador do Rio ficou inelegível por oito anos. Segundo suas próprias contas, a proibição foi extinta em 1º de agosto deste ano, permitindo, portanto, que ele tentasse retornar ao governo.

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O Ministério Público Eleitoral, porém, tem outro tempo em mente: o prazo só começa a contar depois do trânsito em julgado — quando não há mais possibilidade de apresentar recursos. A suspensão, nesse caso, só terminaria em 2033. Na terça-feira 29, o Tribunal Regional Eleitoral fluminense encerrou em definitivo a discussão, acatando a tese dos procuradores por unanimidade.

Agora, a validação, ou não, dos votos de Garotinho dependerá de uma análise do TSE sobre um recurso apresentado pelo ex-governador. Embora computados, eles são considerados “anulados sub judice”. Em caso de anulação da candidatura em definitivo pelo TSE, a Justiça Eleitoral pode recontar os votos válidos, excluindo Garotinho, e recalcular o percentual de cada candidato. Nesse cenário, Ruas poderia ultrapassar os 50% mais um necessários para garantir a vitória ainda no primeiro turno.