Maia promete retirar nesta semana benefícios de deputado preso

O deputado João Rodrigues (PSD-SC) terá seus benefícios cortados pela Câmara nesta semana, depois de três meses preso, prometeu o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) durante coletiva de imprensa em São Paulo.

Maia disse que o suplente será convocado respeitando o prazo de 120 dias após o afastamento, alegando ter sido esse o mesmo procedimento adotado nos casos de Celso Jacob (MDB-RJ) e Paulo Maluf (PP-SP). “Desde a semana passada, todos os benefícios começaram a ser retirados de João Rodrigues, e esta semana termina-se de afastar o gabinete e a verba indenizatória.”, declarou o presidente da Câmara.

Rodrigo Maia, no entanto, não quis responder sobre quanto a Casa já gastou com as despesas de gabinete de parlamentares presos. “Acha que eu sou diretor administrativo da Câmara? Essa pergunta é para a diretoria administrativa”, declarou, em resposta a uma jornalista.

Ele negou que haja um “desgaste” para a Câmara com o pagamento das despesas, citando que eles têm direito à defesa e recursos na Justiça.