Maia não vê ‘maldade’ em fala de Bolsonaro sobre o poder da caneta

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), minimizou nesta quarta-feira, 29, a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que teria mais poder do que o deputado por “ter a caneta” e ter a prerrogativa de editar decretos. Para Maia, não houve maldade na fala do governante.

“Ele fala da questão do decreto na importância que um bom decreto tem na regulamentação de projetos de lei, não tem maldade nenhuma não. Não vamos criar maldade onde não existe”, disse Maia. “Não vou ficar entrando em uma frase que eu sei qual foi o contexto que ele falou para mim e eu não vi maldade nenhuma. Vamos manter o ambiente distensionado, em que o brasileiro olhe para a gente e saiba que estamos preocupados em recuperar o país.”

Bolsonaro fez a declaração sobre o poder da caneta ao comentar na terça-feira 28 o que foi dito no café da manhã que teve com os chefes dos outros Poderes. “Eu disse ao Rodrigo Maia: com a caneta eu tenho muito mais poder do que você. Apesar de você, na verdade, fazer as leis, né? Eu tenho o poder de fazer decretos. Logicamente, decretos com fundamento”, relatou o presidente.

‘Pacto’

Na reunião, da qual também participaram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, foi proposto um pacto entre os Poderes “pelo crescimento do país”. Maia disse que só assinará o documento se tiver o aval das lideranças da Câmara.

“Vou discutir com deputados os textos para ver o que eu posso assinar em nome da Casa. Se tiver a maioria dos líderes, pelo menos, porque eu tenho que representar a maioria num documento que seja assinado pela Câmara”, disse.

(Com Estadão Conteúdo)