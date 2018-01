Maggi compra por R$ 2,2 bi fazenda que era de Olacyr de Moraes

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), acabou de concluir seu primeiro negócio de 2018. A Amaggi, empresa da família do integrante do governo Michel Temer (PMDB), comprou por 2,2 bilhões de reais a fazenda Itamarati Norte, que pertencia ao empresário Olacyr de Moraes, o “Rei da Soja”, que morreu em 2015 aos 84 anos de idade. As informações são do site O Livre.

Com 105.000 hectares, a propriedade se tornou um símbolo do desenvolvimento de Mato Grosso e do potencial agrícola do Centro-Oeste. Do total, 55 .000 hectares são destinados à agricultura e o restante é dividido entre pecuária e reserva ambiental.

A área total da propriedade equivale a 147.000 campos de futebol iguais ao do estádio paulistano do Pacaembu e a dois terços do tamanho da cidade de São Paulo, que tem 152.000 hectares.

A fazenda fica no município de Campo Novo do Parecis e já estava arrendada havia alguns anos pela Amaggi. Além de onze pistas para pousos e decolagens, hangar e dezenas de silos, a propriedade tem uma vila que abriga centenas de funcionários da unidade.

Conforme o ministro, a intenção é emancipar o local e transformá-lo em mais um município. Em 2017, a Fundação André e Lúcia Maggi (FALM), que cuida do capital social da empresa, entregou ao governo do Estado a Escola Estadual Argeu Augusto de Moraes, com mais de 1.400 metros quadrados e dez salas de aula.