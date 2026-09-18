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Política

Mãe de Garotinho morre e candidato cancela agenda de campanha

Ele desmarcou compromissos políticos na baixada fluminense

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 14h33
Anthony Garotinho, homem de cabelos grisalhos e terno cinza, discursa em um púlpito transparente com microfones, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, um painel escuro com letras brancas ES e 026 e pontos de luz azuis
Garotinho no debate da Band. (Divulgação/BAND)
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Mãe de Garotinho morre e candidato cancela agenda de campanha Priorizar nos meus resultados Google

A mãe de Anthony Garotinho, candidato do Republicanos ao governo do Rio de Janeiro, morreu na madrugada desta sexta-feira, 18, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. A informação foi divulgada pela equipe do político em seus canais oficiais. A causa da morte de Samira não foi informada.

Por causa da perda, Garotinho cancelou os compromissos de campanha que teria nesta sexta em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a assessoria, ele se deslocou para Campos, onde participará das cerimônias de despedida da mãe.

 

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TAGS:
Anthony Garotinho
Governadores
Rio de Janeiro
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