Mãe de Garotinho morre e candidato cancela agenda de campanha
Ele desmarcou compromissos políticos na baixada fluminense
A mãe de Anthony Garotinho, candidato do Republicanos ao governo do Rio de Janeiro, morreu na madrugada desta sexta-feira, 18, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. A informação foi divulgada pela equipe do político em seus canais oficiais. A causa da morte de Samira não foi informada.
Por causa da perda, Garotinho cancelou os compromissos de campanha que teria nesta sexta em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a assessoria, ele se deslocou para Campos, onde participará das cerimônias de despedida da mãe.