Lulinha será preso e Lula será indiciado, diz vice de Flávio sobre fraudes no INSS

O deputado e candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, Alfredo Gaspar (PL-AL), afirmou nesta sexta-feira, 21, no programa VEJA em Foco, que Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, será preso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, indiciado por causa das fraudes no INSS.

“Não tenho dúvida, por esses anos de experiência, que isso terminará na prisão de Lulinha e no indiciamento de Lula”, afirmou Gaspar, que foi relator da CPMI que investigou o caso. “Lula sabia o que estava acontecendo. A cúpula do INSS toda do governo Lula está presa.”

Gaspar comentou as revelações da reportagem de capa de VEJA sobre Lulinha e enfatizou que foi “o primeiro a avisar o Brasil que Lulinha estava envolvido em corrupção praticando tráfico de influência”. O filho do presidente é alvo de três investigações no STF sobre suposto tráfico de influência.

Segundo o deputado, Lulinha teria participado de um esquema de corrupção e tráfico de influência ao lado de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e de outros investigados. “Lulinha se associou em organização criminosa com o Careca do INSS e a Roberta Luchsinger e participaram recebendo vantagens indevidas de Careca do INSS com dinheiro dos aposentados e pensionistas”, afirmou.

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Gaspar disse ainda que a apuração da CPMI apontou movimentações relacionadas ao Ministério da Saúde e à Dataprev. Segundo ele, Lulinha e Roberta Luchsinger teriam recebido R$ 2,5 milhões. O deputado afirmou que já havia pedido a prisão do filho do presidente durante a comissão e que as novas informações reforçariam sua suspeita.

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O deputado também rebateu a afirmação de que as fraudes no INSS teriam começado no governo Lula. Segundo ele, descontos associativos existem há décadas, mas o volume das irregularidades teria crescido durante a atual gestão. “O governo Lula tem a digital nessas fraudes”, afirmou.

“Não venha Lula dizer que não sabia desses escândalos de corrupção de seu governo, está dentro do gabinete da Presidência”, disse Gaspar. “Lula vai entregar a cabeça de tudinho e dizer que não tinha conhecimento, é mentira. Lula é o grande chefe da corrupção do Brasil.”