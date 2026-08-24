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Política

Lulinha à lobista: ‘a gente tá se arriscando’, ‘qualquer m. não tem explicação nenhuma’

Conversa ocorreu em 18 de janeiro de 2024, foi recuperada pela PF e está em investigações contra filho primogênito do presidente Lula

Por Laryssa Borges Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 19h02 | Atualizado em 24 ago 2026, 19h04
MISTÉRIO - Lulinha com as amigas Roberta Luchsinger e Priscilla Bittar: ligações perigosas com investigados
MISTÉRIO - Lulinha com as amigas Roberta Luchsinger e Priscilla Bittar: ligações perigosas com investigados (./Arquivo pessoal)
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Lulinha à lobista: ‘a gente tá se arriscando’, ‘qualquer m. não tem explicação nenhuma’ Priorizar nos meus resultados Google

Investigado por suspeitas de tráfico de influência junto ao governo do pai, Fábio Luis Lula da Silva, o Lulinha, disse à amiga e lobista Roberta Luchsinger que ambos estavam se “arriscando” ao viajarem para a Europa com custos aparentemente incompatíveis com os rendimentos que ele alegava ter. A conversa ocorreu em 18 de janeiro de 2024, foi recuperada pela Polícia Federal e integra as apurações contra o primogênito do presidente Lula.

Conforme mostrou reportagem de capa de VEJA, a PF aponta a dupla como integrante de uma sociedade oculta estruturada para abrir portas junto a órgãos do governo federal, como o Ministério da Saúde e a Dataprev, e investiga possíveis crimes de corrupção, organização criminosa, tráfico de influência e exploração de prestígio.

Captura de tela de mensagens de WhatsApp com fundo claro e marca dágua Veja. As mensagens mostram uma conversa entre Roberta Luchsinger e Fabio Silva - Lula sobre uma viagem. Fabio expressa desconforto, enquanto Roberta tenta tranquilizá-lo sobre os custos, estimando 100 mil. As mensagens são datadas de 18 de janeiro de 2024.
. (Reprodução/Reprodução)

Conforme relatório policial, naquele dia de janeiro de 2024 Roberta e Lulinha discutem preparativos para uma viagem à Europa e, em especial à Suíça, onde, apontam os policiais, a lobista tinha como meta prospectar a abertura de contas bancárias. No diálogo Fábio Luis está reticente quanto à viagem pelo risco de os valores do passeio virem a público e ele ter de se explicar. “Roberta, a gente tá se arriscando… Não precisa… É só esperar uns poucos meses e podemos fazer isso sem medo de nada”, escreve o filho do presidente. Àquela altura o grupo tentava colocar de pé um projeto milionário de compra de insumos à base de canabidiol pelo governo federal, tema de interesse direto do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

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Na sequência, Lulinha continua: “Então meu amor… Eu não tenho dim dim nem origem pra isso… Não da preu gastar esse tanto agora… Qualquer m. não tem explicação nenhuma”.

Por décadas a Suíça foi considerada um paraíso para endinheirados que buscavam manter suas finanças nas sombras, mas a má fama de abrigo de virtuais criminosos levou instituições bancárias suíças a adotarem regras de maior transparência no sistema bancário mundial. O mesmo aconteceu com o principado de Liechtenstein, que, conforme revelou VEJA, também era um destino estudado pelo grupo para abrigar recursos.

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Captura de tela de um aplicativo de mensagens com conversas entre Roberta Luchsinger e Fabio Silva - Lula. As mensagens discutem passagens, hotel e um valor estimado de 100 mil, com a palavra Veja em marca dágua no centro
. (Reprodução/Reprodução)

A edição de VEJA que está nas bancas e plataformas digitais mostrou que a PF descobriu que Roberta Luchsinger mantinha uma sociedade informal com o filho mais velho do presidente e com o empresário Fernando Bittar, antigo parceiro de negócios de Lulinha. A aliança era tão profícua que Roberta dizia ter ouvido do próprio Lula a oferta para que escolhesse “onde queria ficar” no governo. Em uma mensagem encaminhada em janeiro de 2024 a um empresário, escreveu: “sabe, fui das poucas pessoas q o Lula chamou e perguntou: escolhe onde vc quer ficar. (…) Eu disse: aonde eu tô. Na minha sociedade com Fábio e Fernando”. “Tô em cargo nenhum e ando onde quero”, completou. Para evitar riscos desnecessários, a orientação era evitar expor Lulinha, que “só entra em campo qdo [quando] precisa. Tem q se preservar”.

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De acordo com os investigadores, pelo conteúdo do celular da lobista, é possível concluir que a atividade desempenhada por ela, Bittar e o filho do presidente “consistia em fazer interlocução junto a agentes e órgãos governamentais com o objetivo de defender interesses privados”.

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