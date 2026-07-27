Lula x Flávio: Quem tem razão na disputa política sobre o tarifaço, segundo pesquisa

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra que o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos virou outro exemplo da polarização política brasileira. O tema praticamente divide o eleitorado brasileiro em duas partes idênticas: são 41% que concordam com a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo percentual dos que acreditam que Flávio Bolsonaro (PL) está correto nesse caso.

A maioria da população (52%) acredita que a sobretaxa imposta pelos Estados Unidos sobre a importação de produtos brasileiros tem mais motivos políticos do que econômicos. No entanto, há essa cisão sobre quem seria o responsável pela medida.

Uma ala acredita que o presidente está correto, de que Flávio Bolsonaro teria agido para que os Estados Unidos adotassem a sanção para prejudicar a tentativa de reeleição do petista. Já a outra, concorda mais com a posição do senador, de que a culpa é de Lula, que não teria mantido boas relações diplomáticas com o governo de Donald Trump. Outros 3% disseram que a culpa é de ambos; 5%, de nenhum dos dois; e 10% não souberam ou não quiseram responder.

O cenário praticamente repete a divisão vista nas simulações de segundo turno feitas pelo instituto, que mostram empates técnicos entre Lula e os três principais candidatos da direita: Flávio, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

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Veja os números da pesquisa BTG/Nexus sobre o tarifaço:

Visão dos brasileiros sobre os motivos por trás do tarifaço:

Política, para punir o governo Lula e tentar influenciar as eleições brasileiras: 53%

53% Comercial e econômica, com o objetivo de favorecer as empresas norte-americanas: 32%

32% Ambas: 5%

5% Nenhuma: 0%

0% Não sabe/não respondeu: 9%

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Quem está mais certo sobre o que motivou o tarifaço?

O presidente Lula, que culpa Flávio Bolsonaro por ter agido para que os Estados Unidos adotassem o tarifaço para prejudicar a sua campanha de reeleição à Presidência: 41%

41% O senador Flávio Bolsonaro, que culpa o presidente Lula por não manter boas relações diplomáticas com os Estados Unidos: 41%

41% Ambas: 3%

3% Nenhuma: 5%

5% Não sabe/não respondeu: 10%

Sobre a pesquisa

Foram entrevistados 2.004 eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01489/2026.