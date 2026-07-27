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Política

Lula x Flávio: Quem tem razão na disputa política sobre o tarifaço, segundo pesquisa

Levantamento Nexus/BTG mostra eleitor dividido sobre o que motivou a sobretaxa imposta pelos EUA aos produtos brasileiros

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 14h07 | Atualizado em 28 jul 2026, 15h42
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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Lula x Flávio: Quem tem razão na disputa política sobre o tarifaço, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27, mostra que o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos virou outro exemplo da polarização política brasileira. O tema praticamente divide o eleitorado brasileiro em duas partes idênticas: são 41% que concordam com a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo percentual dos que acreditam que Flávio Bolsonaro (PL) está correto nesse caso.

A maioria da população (52%) acredita que a sobretaxa imposta pelos Estados Unidos sobre a importação de produtos brasileiros tem mais motivos políticos do que econômicos. No entanto, há essa cisão sobre quem seria o responsável pela medida.

Uma ala acredita que o presidente está correto, de que Flávio Bolsonaro teria agido para que os Estados Unidos adotassem a sanção para prejudicar a tentativa de reeleição do petista. Já a outra, concorda mais com a posição do senador, de que a culpa é de Lula, que não teria mantido boas relações diplomáticas com o governo de Donald Trump. Outros 3% disseram que a culpa é de ambos; 5%, de nenhum dos dois; e 10% não souberam ou não quiseram responder.

O cenário praticamente repete a divisão vista nas simulações de segundo turno feitas pelo instituto, que mostram empates técnicos entre Lula e os três principais candidatos da direita: Flávio, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

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Veja os números da pesquisa BTG/Nexus sobre o tarifaço:

Visão dos brasileiros sobre os motivos por trás do tarifaço:

  • Política, para punir o governo Lula e tentar influenciar as eleições brasileiras: 53%
  • Comercial e econômica, com o objetivo de favorecer as empresas norte-americanas: 32%
  • Ambas: 5%
  • Nenhuma: 0%
  • Não sabe/não respondeu: 9%
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Quem está mais certo sobre o que motivou o tarifaço?

  • O presidente Lula, que culpa Flávio Bolsonaro por ter agido para que os Estados Unidos adotassem o tarifaço para prejudicar a sua campanha de reeleição à Presidência: 41%
  • O senador Flávio Bolsonaro, que culpa o presidente Lula por não manter boas relações diplomáticas com os Estados Unidos: 41%
  • Ambas: 3%
  • Nenhuma: 5%
  • Não sabe/não respondeu: 10%

Sobre a pesquisa

Foram entrevistados 2.004 eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-01489/2026.

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