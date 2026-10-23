Lula x Flávio: quem foi melhor no debate da Band, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data revela que Flávio Bolsonaro teve melhor desempenho que Lula no debate da Band, com 51% das intenções, contra 45% do petista. O levantamento, realizado com 2.000 eleitores, aponta ainda um empate técnico nas sabatinas da TV Globo. Saiba mais sobre os números e o impacto antes do próximo debate.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi quem melhor se saiu no debate da Band, no último domingo, de acordo com uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta sexta-feira, 23. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 19 e 22 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

O parlamentar de direita teve 51% dos entrevistados afirmando que ele foi quem teve o melhor desempenho no debate contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O confronto foi o primeiro (e único até agora) entre os dois que, apesar de polarizarem todo o processo eleitoral, desde janeiro, não chegaram a se encontrar em nenhuma outra ocasião, nem mesmo os debates do primeiro turno, quando ambos faltaram.

Mais um debate, desta vez na TV Globo, está previsto para ocorrer na noite desta sexta-feira, 23. O momento é considerado crucial para a votação do segundo turno, no próximo domingo, 25.

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Debate da Band

O entrevistado foi questionado sobre o melhor desempenho e respondeu assim:

Flavio Bolsonaro: 51%

Lula: 45%

Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Sabatinas da TV Globo

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o melhor desempenho nas sabatinas da TV Globo, que ocorreram no final da semana passada. Apesar de Flávio também liderar este quadro, houve um empate técnico dele com Lula, ao considerar a margem de erro de dois pontos.

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Flavio Bolsonaro: 50%

Lula: 49%

Não Sabe / Não Respondeu: 1%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09670/2026.

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