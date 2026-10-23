Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Lula x Flávio: quem foi melhor no debate da Band, segundo pesquisa

Senador de direita teve vantagem sobre o petista na opinião dos 2.000 entrevistados pelo Real Time Big Data

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 07h36 | Atualizado em 23 out 2026, 07h49
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band
Flávio Bolsonaro e Lula no debate da Band (Renato Pizzutto/BAND)
Continua após publicidade
Lula x Flávio: quem foi melhor no debate da Band, segundo pesquisa Priorize VEJA no Google

O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi quem melhor se saiu no debate da Band, no último domingo, de acordo com uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta sexta-feira, 23. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores de todo o país entre os dias 19 e 22 de outubro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

O parlamentar de direita teve 51% dos entrevistados afirmando que ele foi quem teve o melhor desempenho no debate contra 45% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O confronto foi o primeiro (e único até agora) entre os dois que, apesar de polarizarem todo o processo eleitoral, desde janeiro, não chegaram a se encontrar em nenhuma outra ocasião, nem mesmo os debates do primeiro turno, quando ambos faltaram.

Siga

Mais um debate, desta vez na TV Globo, está previsto para ocorrer na noite desta sexta-feira, 23. O momento é considerado crucial para a votação do segundo turno, no próximo domingo, 25.

Continua após a publicidade

Debate da Band

O entrevistado foi questionado sobre o melhor desempenho e respondeu assim:

  • Flavio Bolsonaro: 51%
  • Lula: 45%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 4%

Sabatinas da TV Globo

A pesquisa também questionou os entrevistados sobre o melhor desempenho nas sabatinas da TV Globo, que ocorreram no final da semana passada. Apesar de Flávio também liderar este quadro, houve um empate técnico dele com Lula, ao considerar a margem de erro de dois pontos.

Continua após a publicidade
  • Flavio Bolsonaro: 50%
  • Lula: 49%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 1%

A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-09670/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Real Time Big Data
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).