Lula x Flávio: quando serão divulgadas as próximas pesquisas sobre a corrida presidencial

A corrida presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terá uma nova rodada de pesquisas na próxima semana. Quatro levantamentos nacionais estão previstos para ser divulgados entre terça-feira, 8 de setembro, e sexta-feira, 11, em uma sequência que permitirá acompanhar a disputa a menos de um mês do primeiro turno e após a crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e o banqueiro Daniel Vorcaro.

BTG/Nexus, Meio/Ideia, AtlasIntel e Datafolha vão atualizar os cenários de primeiro turno e testar confrontos para a segunda etapa da eleição. Os questionários também investigam a consolidação do voto, rejeição, potencial eleitoral, avaliação do governo Lula e a percepção dos eleitores sobre temas que envolvem a crise no STF. A AtlasIntel inclui ainda perguntas sobre o Banco Master, enquanto o Datafolha e a Meio/Ideia medem de diferentes formas se episódios recentes podem ter influenciado a decisão do eleitor.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quando será divulgada a pesquisa BTG/Nexus?

A nova pesquisa BTG/Nexus será divulgada na terça-feira, 8 de setembro. A coleta será realizada entre os dias 4 e 7, com 2.000 eleitores. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026 e tem margem de erro estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa será a primeira do instituto depois da crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e Daniel Vorcaro. Além dos dois cenários de primeiro turno e do confronto entre Lula e Flávio no segundo turno, o questionário vai medir o grau de consolidação das escolhas, a rejeição e a segunda opção dos eleitores que ainda admitem mudar de voto.

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A Nexus também testará Lula contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. A inclusão de Cury, que cresceu nas pesquisas recentemente, nos confrontos diretos é uma novidade em relação à rodada anterior da BTG/Nexus. O instituto ainda vai investigar o alcance do horário eleitoral gratuito, a motivação do voto e a percepção dos eleitores sobre a polarização política.

O que a Meio/Ideia vai medir sobre Lula e Flávio?

A Meio/Ideia divulgará sua pesquisa na quarta-feira, 9 de setembro. O levantamento será realizado entre os dias 4 e 7, por telefone, com 1.500 eleitores de todo o país. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07935/2026, tem margem de erro máxima estimada em 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O instituto vai testar Lula e Flávio no primeiro turno e em um confronto direto de segundo turno. Também serão avaliados Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em disputas contra o presidente. O questionário ainda mede a segunda opção de voto, a consolidação da escolha e a rejeição aos candidatos.

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A pesquisa terá um bloco dedicado à confiança nas instituições, incluindo Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público, Congresso Nacional e imprensa. Também perguntará se investigações da Polícia Federal envolvendo políticos e autoridades deveriam ser divulgadas antes da eleição ou permanecer sob sigilo.

Outro conjunto de perguntas abordará episódios envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Entre os entrevistados que disserem conhecer os casos, o instituto perguntará se cada episódio aumenta, diminui ou não altera a chance de votar no respectivo candidato.

Como a AtlasIntel vai medir a disputa?

A AtlasIntel divulgará sua nova pesquisa na quinta-feira, 10 de setembro. A coleta ocorrerá entre os dias 4 e 9, com 5.000 eleitores. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01452/2026 e tem margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O instituto apresentará dois cenários de primeiro turno, com e sem Pablo Marçal, e também testará Lula contra Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em simulações de segundo turno. A pesquisa ainda perguntará em quem o eleitor votaria caso seu candidato escolhido inicialmente não estivesse na disputa e medirá o grau de firmeza das decisões.

Um dos principais blocos colocará Lula e Flávio frente a frente em 13 áreas de governo, como economia e inflação, saúde, educação, criminalidade, combate à corrupção, empregos, equilíbrio fiscal e democracia. A pesquisa também perguntará qual dos dois resultados — uma nova vitória de Lula ou a eleição de Flávio — causa mais preocupação para o eleitor.

O levantamento terá ainda perguntas específicas sobre a crise envolvendo o Banco Master. O instituto perguntará qual grupo político, na percepção dos entrevistados, está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras atribuído ao caso.

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As opções incluem aliados de Lula, aliados de Bolsonaro, Centrão, todos igualmente implicados, nenhum grupo político ou não sabe. A pesquisa também atualizará a avaliação do governo Lula e investigará a percepção sobre a economia, o mercado de trabalho, a situação financeira das famílias e as expectativas para os próximos seis meses.

E a pesquisa Datafolha?

O Datafolha será o último dos quatro institutos a divulgar seu levantamento, na sexta-feira, 11 de setembro. A coleta será realizada entre os dias 8 e 11, com 2.002 eleitores de todo o país. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01833/2026 e terá margem de erro máxima prevista de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O instituto fará uma pergunta espontânea e dois cenários estimulados de primeiro turno, com e sem Pablo Marçal. Depois, perguntará se o voto está totalmente decidido ou se ainda pode mudar e investigará a motivação da escolha.

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No segundo turno, o principal confronto será entre Lula e Flávio Bolsonaro. O Datafolha também testará Lula contra Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury. A pesquisa ainda vai medir rejeição e o grau de decisão do eleitor.

O Datafolha terá um bloco específico sobre a crise no Supremo Tribunal Federal. O instituto perguntará se os eleitores consideram que os ministros do STF têm poder demais, se veem a Corte como essencial para proteger a democracia e se acreditam que a confiança no tribunal diminuiu.

O levantamento também medirá o conhecimento dos entrevistados sobre mensagens enviadas por Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes e perguntará o que deveria acontecer com o ministro: não haver consequência, afastamento temporário para investigação, renúncia ou abertura de processo de impeachment pelo Senado. Na sequência, o instituto investigará se a divulgação das conversas não alterou o voto presidencial, deixou o eleitor em dúvida ou chegou a fazê-lo mudar de escolha.

Qual é o calendário das pesquisas?

BTG/Nexus: divulgação em 8 de setembro, terça-feira. Coleta de 4 a 7 de setembro.

Meio/Ideia: divulgação em 9 de setembro, quarta-feira. Coleta de 4 a 7 de setembro.

AtlasIntel: divulgação em 10 de setembro, quinta-feira. Coleta de 4 a 9 de setembro.

Datafolha: divulgação em 11 de setembro, sexta-feira. Coleta de 8 a 11 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.