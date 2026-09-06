Lula x Flávio: quando serão divulgadas as próximas pesquisas sobre a corrida presidencial
Quatro levantamentos serão divulgados entre 8 e 11 de setembro, com novos cenários para a disputa presidencial e perguntas sobre a crise no STF
A corrida presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) terá uma nova rodada de pesquisas na próxima semana. Quatro levantamentos nacionais estão previstos para ser divulgados entre terça-feira, 8 de setembro, e sexta-feira, 11, em uma sequência que permitirá acompanhar a disputa a menos de um mês do primeiro turno e após a crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e o banqueiro Daniel Vorcaro.
BTG/Nexus, Meio/Ideia, AtlasIntel e Datafolha vão atualizar os cenários de primeiro turno e testar confrontos para a segunda etapa da eleição. Os questionários também investigam a consolidação do voto, rejeição, potencial eleitoral, avaliação do governo Lula e a percepção dos eleitores sobre temas que envolvem a crise no STF. A AtlasIntel inclui ainda perguntas sobre o Banco Master, enquanto o Datafolha e a Meio/Ideia medem de diferentes formas se episódios recentes podem ter influenciado a decisão do eleitor.
Quando será divulgada a pesquisa BTG/Nexus?
A nova pesquisa BTG/Nexus será divulgada na terça-feira, 8 de setembro. A coleta será realizada entre os dias 4 e 7, com 2.000 eleitores. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026 e tem margem de erro estimada em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa será a primeira do instituto depois da crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e Daniel Vorcaro. Além dos dois cenários de primeiro turno e do confronto entre Lula e Flávio no segundo turno, o questionário vai medir o grau de consolidação das escolhas, a rejeição e a segunda opção dos eleitores que ainda admitem mudar de voto.
A Nexus também testará Lula contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. A inclusão de Cury, que cresceu nas pesquisas recentemente, nos confrontos diretos é uma novidade em relação à rodada anterior da BTG/Nexus. O instituto ainda vai investigar o alcance do horário eleitoral gratuito, a motivação do voto e a percepção dos eleitores sobre a polarização política.
O que a Meio/Ideia vai medir sobre Lula e Flávio?
A Meio/Ideia divulgará sua pesquisa na quarta-feira, 9 de setembro. O levantamento será realizado entre os dias 4 e 7, por telefone, com 1.500 eleitores de todo o país. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-07935/2026, tem margem de erro máxima estimada em 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
O instituto vai testar Lula e Flávio no primeiro turno e em um confronto direto de segundo turno. Também serão avaliados Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em disputas contra o presidente. O questionário ainda mede a segunda opção de voto, a consolidação da escolha e a rejeição aos candidatos.
A pesquisa terá um bloco dedicado à confiança nas instituições, incluindo Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministério Público, Congresso Nacional e imprensa. Também perguntará se investigações da Polícia Federal envolvendo políticos e autoridades deveriam ser divulgadas antes da eleição ou permanecer sob sigilo.
Outro conjunto de perguntas abordará episódios envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Entre os entrevistados que disserem conhecer os casos, o instituto perguntará se cada episódio aumenta, diminui ou não altera a chance de votar no respectivo candidato.
Como a AtlasIntel vai medir a disputa?
A AtlasIntel divulgará sua nova pesquisa na quinta-feira, 10 de setembro. A coleta ocorrerá entre os dias 4 e 9, com 5.000 eleitores. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01452/2026 e tem margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O instituto apresentará dois cenários de primeiro turno, com e sem Pablo Marçal, e também testará Lula contra Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em simulações de segundo turno. A pesquisa ainda perguntará em quem o eleitor votaria caso seu candidato escolhido inicialmente não estivesse na disputa e medirá o grau de firmeza das decisões.
Um dos principais blocos colocará Lula e Flávio frente a frente em 13 áreas de governo, como economia e inflação, saúde, educação, criminalidade, combate à corrupção, empregos, equilíbrio fiscal e democracia. A pesquisa também perguntará qual dos dois resultados — uma nova vitória de Lula ou a eleição de Flávio — causa mais preocupação para o eleitor.
O levantamento terá ainda perguntas específicas sobre a crise envolvendo o Banco Master. O instituto perguntará qual grupo político, na percepção dos entrevistados, está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras atribuído ao caso.
As opções incluem aliados de Lula, aliados de Bolsonaro, Centrão, todos igualmente implicados, nenhum grupo político ou não sabe. A pesquisa também atualizará a avaliação do governo Lula e investigará a percepção sobre a economia, o mercado de trabalho, a situação financeira das famílias e as expectativas para os próximos seis meses.
E a pesquisa Datafolha?
O Datafolha será o último dos quatro institutos a divulgar seu levantamento, na sexta-feira, 11 de setembro. A coleta será realizada entre os dias 8 e 11, com 2.002 eleitores de todo o país. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-01833/2026 e terá margem de erro máxima prevista de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O instituto fará uma pergunta espontânea e dois cenários estimulados de primeiro turno, com e sem Pablo Marçal. Depois, perguntará se o voto está totalmente decidido ou se ainda pode mudar e investigará a motivação da escolha.
No segundo turno, o principal confronto será entre Lula e Flávio Bolsonaro. O Datafolha também testará Lula contra Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury. A pesquisa ainda vai medir rejeição e o grau de decisão do eleitor.
O Datafolha terá um bloco específico sobre a crise no Supremo Tribunal Federal. O instituto perguntará se os eleitores consideram que os ministros do STF têm poder demais, se veem a Corte como essencial para proteger a democracia e se acreditam que a confiança no tribunal diminuiu.
O levantamento também medirá o conhecimento dos entrevistados sobre mensagens enviadas por Daniel Vorcaro a Alexandre de Moraes e perguntará o que deveria acontecer com o ministro: não haver consequência, afastamento temporário para investigação, renúncia ou abertura de processo de impeachment pelo Senado. Na sequência, o instituto investigará se a divulgação das conversas não alterou o voto presidencial, deixou o eleitor em dúvida ou chegou a fazê-lo mudar de escolha.
Qual é o calendário das pesquisas?
BTG/Nexus: divulgação em 8 de setembro, terça-feira. Coleta de 4 a 7 de setembro.
Meio/Ideia: divulgação em 9 de setembro, quarta-feira. Coleta de 4 a 7 de setembro.
AtlasIntel: divulgação em 10 de setembro, quinta-feira. Coleta de 4 a 9 de setembro.
Datafolha: divulgação em 11 de setembro, sexta-feira. Coleta de 8 a 11 de setembro.
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