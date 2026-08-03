Lula x Flávio: projeção da pesquisa BTG/Nexus mostra como fica o 2º turno após migração de votos

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Nova pesquisa BTG/Nexus mostra Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro (46% a 45%). Mas, uma projeção exclusiva de VEJA, redistribuindo votos da terceira via, aponta empate técnico. O senador absorve mais votos de outros candidatos, enquanto o presidente depende de indecisos, evidenciando uma disputa acirrada.

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A nova pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, 3, aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) numericamente à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) no principal cenário de segundo turno, com 46% das intenções de voto contra 45%. Uma projeção de VEJA elaborada a partir dos números de migração de votos divulgados pelo próprio instituto mostra um cenário ainda mais equilibrado: antes da redistribuição dos eleitores que declararam voto branco, nulo ou indecisão no primeiro turno, os dois candidatos aparecem rigorosamente empatados.

A simulação parte do resultado do primeiro turno e redistribui apenas os votos dos candidatos que ficariam fora da etapa decisiva da eleição, seguindo exatamente o comportamento declarado por seus eleitores na pesquisa BTG/Nexus. O exercício não substitui a pesquisa oficial de segundo turno, mas permite visualizar como os votos da terceira via tendem a se redistribuir quando restam apenas Lula e Flávio Bolsonaro na disputa.

Como fica o segundo turno projetado?

Aplicada a matriz de migração ao resultado do primeiro turno, Lula chega a 43,9% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança os mesmos 43,9%.

Na pesquisa oficial da BTG/Nexus, porém, o presidente aparece com 46%, contra 45% do senador. A diferença entre os dois cenários decorre dos eleitores que declararam voto branco, nulo ou indecisão no primeiro turno. Como a pesquisa não informa para onde esse grupo migra na etapa decisiva da eleição, eles ficam fora da projeção matemática.

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Quem herda os votos da terceira via?

A pesquisa revela que Flávio Bolsonaro é o principal beneficiário da redistribuição dos votos dos candidatos posicionados fora da polarização.

Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, 52% afirmam que votariam no senador em um eventual segundo turno, enquanto 17% migrariam para Lula. A vantagem é ainda maior entre os eleitores de Romeu Zema: 57% escolheriam Flávio, contra apenas 12% que optariam pelo presidente.

O mesmo padrão aparece entre os eleitores de Renan Santos. Quatro em cada dez migrariam para Flávio Bolsonaro, enquanto apenas 15% escolheriam Lula. Nesse grupo, porém, chama atenção o elevado percentual de entrevistados que preferem votar em branco ou anular o voto no segundo turno, indicando maior resistência à polarização.

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O que explica a vantagem de Lula na pesquisa oficial?

A comparação entre a projeção e o segundo turno medido pela BTG/Nexus mostra que a vantagem numérica de Lula não decorre da transferência dos votos da terceira via.

Pela pesquisa divulgada pelo instituto, Flávio Bolsonaro é quem absorve a maior parte dos votos de Caiado, Zema e Renan Santos. Ainda assim, o levantamento oficial mantém Lula numericamente à frente por um ponto percentual.

A explicação está no comportamento dos eleitores que chegaram ao segundo turno sem candidato definido no primeiro turno.

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O que a comparação revela?

A análise mostra que Flávio Bolsonaro praticamente elimina a desvantagem para Lula apenas com a incorporação dos votos dos candidatos eliminados no primeiro turno. Ao mesmo tempo, indica que o desempenho final do presidente depende, em maior medida, da capacidade de atrair eleitores que inicialmente não haviam escolhido nenhum candidato.

Embora a pesquisa oficial continue registrando Lula na liderança, a projeção reforça que a disputa tende a se tornar ainda mais competitiva à medida que os votos da terceira via forem redistribuídos entre os dois principais candidatos.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.