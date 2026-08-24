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Política

Lula x Flávio: pesquisas mostram como está a disputa presidencial nos estados da região Sul

Sondagem testou nomes nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

Por Redação 24 ago 2026, 21h51
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Flávio Bolsonaro (PL) aparece à frente de Lula (PT) nos três estados da região Sul na disputa pelo primeiro turno da eleição presidencial, segundo pesquisas Quaest divulgadas nesta segunda-feira, 24. A maior diferença está em Santa Catarina, onde o candidato do PL tem 45% das intenções de voto, contra 20% do petista. No Paraná, a vantagem é de 18 pontos, e no Rio Grande do Sul, de 6 pontos.

Como está a disputa no Paraná?

No Paraná, Flávio Bolsonaro lidera com 41% das intenções de voto, seguido por Lula, com 23%. Ronaldo Caiado (PSD) aparece em terceiro, com 5%, enquanto Romeu Zema (Novo) tem 3% e Renan Santos (Missão), 2%.

Augusto Cury (Avante) e Edmilson Costa (PCB) aparecem com 1% cada. Samara Martins (UP), Wilson Grassi (Democrata), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 0%.

Nesse cenário, 17% dos eleitores estão indecisos e 7% afirmam que votarão em branco, nulo ou não votarão.

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Com Pablo Marçal na lista, Flávio passa a 42% e Lula, a 24%. Marçal aparece com 4%, seguido por Caiado, com 3%, e Zema e Renan Santos, com 2% cada.

Augusto Cury aparece com 1%. Os demais candidatos — Samara Martins, Hertz Dias, Wilson Grassi, Rui Costa Pimenta, Clariana Barão e Edmilson Costa — registram 0%. Os indecisos são 16%, e 6% dizem que votarão em branco, nulo ou não votarão.

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Por que Santa Catarina apresenta a maior distância?

Santa Catarina registra a maior vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula entre os três estados. No cenário sem Pablo Marçal, o candidato do PL tem 45%, contra 20% do petista, uma diferença de 25 pontos percentuais.

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Renan Santos aparece com 4%. Romeu Zema, Augusto Cury e Ronaldo Caiado têm 3% cada. Samara Martins marca 1%, enquanto Clariana Barão, Wilson Grassi, Edmilson Costa, Rui Costa Pimenta e Hertz Dias aparecem com 0%.

Branco, nulo ou quem não pretende votar somam 13%, e 8% estão indecisos.

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Com Pablo Marçal, os índices de Flávio e Lula permanecem em 45% e 20%, respectivamente. Marçal aparece com 2%. Renan Santos mantém 4%, enquanto Zema e Caiado têm 3% cada e Augusto Cury, 2%.

Clariana Barão passa a 1%. Samara Martins, Edmilson Costa, Hertz Dias, Wilson Grassi e Rui Costa Pimenta ficam com 0%. O percentual de branco, nulo ou não vai votar permanece em 13%, e os indecisos, em 8%.

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O que acontece no Rio Grande do Sul?

No Rio Grande do Sul, Flávio Bolsonaro também lidera, mas com uma distância menor. No cenário sem Pablo Marçal, o candidato do PL tem 34%, contra 28% de Lula, uma diferença de 6 pontos percentuais.

Ronaldo Caiado aparece com 3%. Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury têm 2% cada. Wilson Grassi registra 1%, enquanto Clariana Barão, Samara Martins, Hertz Dias, Edmilson Costa e Rui Costa Pimenta aparecem com 0%.

Os indecisos representam 18%, e 10% dizem que votarão em branco, nulo ou não votarão.

Com Pablo Marçal, Flávio permanece com 34%, enquanto Lula passa a 29%. Marçal aparece com 2%, empatado numericamente com Renan Santos e Ronaldo Caiado, que têm 2% e 3%, respectivamente.

Augusto Cury e Romeu Zema aparecem com 1% cada. Wilson Grassi, Samara Martins, Clariana Barão, Rui Costa Pimenta, Edmilson Costa e Hertz Dias registram 0%.

Nesse cenário, 19% dos eleitores estão indecisos e 9% afirmam que votarão em branco, nulo ou não votarão.

O que muda com a entrada de Pablo Marçal?

A inclusão de Pablo Marçal não altera a liderança de Flávio Bolsonaro em nenhum dos três estados. No Paraná, a vantagem permanece em 18 pontos; em Santa Catarina, em 25 pontos. No Rio Grande do Sul, a diferença diminui de 6 para 5 pontos porque Lula passa de 28% para 29%, enquanto Flávio permanece com 34%.

A presença de Marçal também varia entre os estados: ele aparece com 4% no Paraná, 2% em Santa Catarina e 2% no Rio Grande do Sul.

Como foram feitas as pesquisas?

No Paraná, a Quaest ouviu 804 eleitores de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, e registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-05388/2026.

Em Santa Catarina, foram entrevistadas 804 pessoas de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi encomendado pela NSC e registrado no TSE sob os números SC-00517/2026 e BR-07160/2026.

No Rio Grande do Sul, o levantamento foi registrado no TSE sob o número RS-06875/2026, encomendado pelo Grupo RBS, e ouviu 900 pessoas de 16 anos ou mais entre 20 e 23 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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