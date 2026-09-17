Lula x Flávio: pesquisa mostra quem o eleitor acha que se prejudica mais com a crise do STF
AtlasIntel perguntou aos brasileiros sobre o impacto que os embates na Suprema Corte podem gerar no processo eleitoral de 2026
A crise envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) prejudica majoritariamente a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na opinião dos brasileiros, segundo aponta uma pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.018 eleitores do país entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
Os entrevistados foram questionados se a crise do STF, na opinião deles, prejudica mais a campanha de Lula ou a do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o comando do Palácio do Planalto. Ao que 49,5% respondeu que é uma situação pior para o petista, enquanto 20,9% disse que atrapalha o parlamentar de direita.
- Prejudica mais Lula: 49,5%
- Prejudica mais Flávio Bolsonaro: 20,9%
- Prejudica os dois igualmente: 14,4%
- Não sei: 8,6%
- Não prejudica nenhum dos dois: 6,7%
O instituto também perguntou aos entrevistados qual grupo político, na opinião deles, está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master.
Nesse quesito,houve um empate técnico, com os entrevistados apontando que tanto o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão muito envolvidos. No entanto, numericamente, eles disseram que os bolsonaristas estão mais envolvidos, chegando a 41,2% das respostas, enquanto os lulistas têm 40,2%.
- Principalmente os aliados de Bolsonaro: 41,2%
- Principalmente os aliados de Lula: 40,2%
- Todos estão igualmente implicados no esquema: 13,8%
- Principalmente o Centrão: 3,4%
- Não sei: 1,3%
Apesar dos resultados muito próximos, os números representam uma vitória do grupo do presidente Lula, visto que o cenário se inverteu desde março de 2026, quando a maioria da população associava o escândalo de corrupção do Banco Master muito mais ao governo do que aos bolsonaristas.
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.