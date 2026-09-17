Lula x Flávio: pesquisa mostra quem o eleitor acha que se prejudica mais com a crise do STF

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Pesquisa AtlasIntel aponta que 49,5% dos brasileiros acreditam que a crise envolvendo o STF prejudica mais a candidatura à reeleição de Lula. Apenas 20,9% veem Flávio Bolsonaro como o principal afetado. O levantamento, realizado com 5.018 eleitores, tem margem de erro de 1 ponto percentual e alto nível de confiança.

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A crise envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) prejudica majoritariamente a candidatura à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na opinião dos brasileiros, segundo aponta uma pesquisa do AtlasIntel divulgada na manhã desta quinta-feira, 17. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.018 eleitores do país entre os dias 11 e 16 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Os entrevistados foram questionados se a crise do STF, na opinião deles, prejudica mais a campanha de Lula ou a do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para o comando do Palácio do Planalto. Ao que 49,5% respondeu que é uma situação pior para o petista, enquanto 20,9% disse que atrapalha o parlamentar de direita.

Prejudica mais Lula: 49,5%

Prejudica mais Flávio Bolsonaro: 20,9%

Prejudica os dois igualmente: 14,4%

Não sei: 8,6%

Não prejudica nenhum dos dois: 6,7%

O instituto também perguntou aos entrevistados qual grupo político, na opinião deles, está mais envolvido no esquema de fraudes financeiras do Banco Master.

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Nesse quesito,houve um empate técnico, com os entrevistados apontando que tanto o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão muito envolvidos. No entanto, numericamente, eles disseram que os bolsonaristas estão mais envolvidos, chegando a 41,2% das respostas, enquanto os lulistas têm 40,2%.

Principalmente os aliados de Bolsonaro: 41,2%

Principalmente os aliados de Lula: 40,2%

Todos estão igualmente implicados no esquema: 13,8%

Principalmente o Centrão: 3,4%

Não sei: 1,3%

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Apesar dos resultados muito próximos, os números representam uma vitória do grupo do presidente Lula, visto que o cenário se inverteu desde março de 2026, quando a maioria da população associava o escândalo de corrupção do Banco Master muito mais ao governo do que aos bolsonaristas.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

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