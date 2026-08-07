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Política

Lula x Flávio: pesquisa Datafolha testa disputa no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste

Levantamento também avalia cenário de segundo turno entre o petista e quatro adversários

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 19h27 | Atualizado em 7 ago 2026, 19h28
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Lula x Flávio: pesquisa Datafolha testa disputa no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste Priorizar nos meus resultados Google

O Datafolha registrou uma nova pesquisa eleitoral no Ceará com cenários para a disputa pela Presidência da República em 2026. O levantamento, registrado em 7 de agosto, será realizado entre os dias 10 e 13 de agosto, com divulgação prevista para o último dia de coleta, na próxima quinta. O Ceará é o terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste, atrás de Bahia e Pernambuco, e foi pivô da crise entre Flávio e Michelle Bolsonaro.

A pesquisa vai testar a intenção de voto dos eleitores cearenses em um primeiro turno que inclui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), entre outros nomes.

O levantamento também apresenta quatro simulações de segundo turno. Em uma delas, Lula é colocado frente a frente com Flávio Bolsonaro. Nas demais, o presidente é testado contra Zema, Caiado e Renan Santos, do Missão.

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O questionário ainda mede a rejeição dos candidatos à Presidência e pergunta aos entrevistados como avaliam o governo Lula, além de aferir se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.

Quais candidatos aparecem no primeiro turno?

Na simulação estimulada para a Presidência, o Datafolha apresenta aos entrevistados Lula, Flávio Bolsonaro, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara, Leonardo Avalanche, Edmilson Costa, Clariana Barão e Wilson Grassi.

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O questionário também prevê as opções de voto em branco, nulo ou nenhum candidato e não sabe.

Como o Datafolha testa o segundo turno?

O levantamento apresenta quatro possíveis disputas de segundo turno envolvendo Lula. A primeira coloca o presidente contra Flávio Bolsonaro. As outras três simulam confrontos entre Lula e Romeu Zema, Lula e Ronaldo Caiado e Lula e Renan Santos. A ordem dos candidatos e das situações é submetida a rodízio entre os entrevistados.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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O que a pesquisa vai medir sobre Lula?

Além da intenção de voto, o Datafolha pergunta aos entrevistados como classificam o governo Lula, entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. O questionário também mede diretamente a aprovação do trabalho do presidente, com as opções aprova, desaprova e não sabe.

Quais disputas estaduais também serão pesquisadas?

Embora o levantamento inclua a corrida presidencial, o questionário também dedica uma parte importante à eleição para o governo do Ceará. Na disputa estadual, aparecem Ciro Gomes, Danilo Soares, Delegado Huggo, Elmano de Freitas, Pedro Brito, Serley Leal e Zé Batista. O Datafolha também testa uma eventual disputa de segundo turno entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas.

A pesquisa ainda mede a avaliação e a aprovação do governador Elmano de Freitas.

Como está estruturado o cenário para o Senado?

O levantamento também pesquisa a disputa pelas duas vagas ao Senado pelo Ceará. O entrevistado é convidado a indicar um nome para a primeira vaga e outro para a segunda. Entre os candidatos apresentados estão Capitão Wagner, Cid Gomes, Guilherme Theophilo, Luiziane Lins, Pastor Alcides Fernandes, Catarina Matos e Reginaldo Ferreira.

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Quais outros temas entram no questionário?

O Datafolha também investiga a influência de diferentes lideranças sobre a disputa pelo governo do Ceará. O entrevistado é questionado sobre o efeito de apoios de Lula, Jair Bolsonaro, Camilo Santana, Tasso Jereissati e Flávio Bolsonaro na decisão de voto para governador.

Outro bloco mede a percepção dos eleitores sobre alianças políticas envolvendo candidatos ao governo estadual. O questionário pergunta, por exemplo, como é avaliada uma eventual aliança entre Elmano de Freitas e Cid Gomes ou Domingos Filho, além de alianças de Ciro Gomes com Capitão Wagner e André Fernandes.

A pesquisa também pergunta qual é, na opinião dos entrevistados, o principal problema do Ceará. Entre as alternativas estão saúde, educação, economia, desemprego, violência, corrupção, inflação e salário. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-00994/2026.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

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