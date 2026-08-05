Lula x Flávio: o que mudou na disputa entre julho e agosto, segundo a pesquisa Quaest

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A nova pesquisa Genial/Quaest indica que a corrida presidencial continua polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro. Embora Lula mantenha a liderança nos cenários de primeiro e segundo turnos, o candidato do PL recuperou terreno, diminuindo a vantagem numérica do presidente e tornando a disputa mais acirrada. Entenda os detalhes.

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A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 5, confirma que a corrida presidencial continua polarizada entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), mas revela mudanças em relação ao levantamento de julho do instituto. O principal movimento do período foi a recuperação do candidato do PL, que voltou a crescer tanto no primeiro quanto no segundo turno, reduzindo a vantagem numérica do presidente, embora sem alterar a liderança de Lula na disputa.

A disputa ficou mais apertada?

No cenário de primeiro turno, Lula passou de 40% para 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro avançou de 28% para 30%. A diferença entre os dois caiu de 12 para 9 pontos percentuais entre as duas rodadas da Quaest.

O mesmo movimento aparece no segundo turno. Em julho, Lula registrava 45% contra 37% de Flávio Bolsonaro. Agora, o presidente aparece com 44%, enquanto o senador sobe para 39%, reduzindo a distância de oito para cinco pontos percentuais.

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Lula continua liderando?

Apesar da recuperação de Flávio, a principal fotografia da disputa permanece inalterada. Lula continua liderando os cenários de primeiro e segundo turno testados pela Quaest, preservando a condição de favorito na corrida presidencial.

Ao mesmo tempo, o levantamento reforça que a eleição continua concentrada nos dois principais candidatos, sem mudanças relevantes na estrutura da disputa.

O que aconteceu com a terceira via?

A principal novidade fora da polarização é o empate entre Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD). Na pesquisa de julho, Caiado aparecia na terceira colocação. Na rodada de agosto, ambos registram 4% das intenções de voto, dividindo o posto de principal nome fora da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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O resultado indica estabilidade do espaço ocupado pela terceira via, mas uma redistribuição das preferências entre seus principais representantes.

Outro dado relevante: a intenção de voto no presidente caiu sete pontos entre os eleitores independentes, em um eventual segundo turno com o senador, que cresceu três pontos. Em julho, havia ocorrido o movimento inverso, com um crescimento de Lula e uma queda de Flávio nesse grupo, considerado estratégico em uma disputa acirrada.

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Os redutos eleitorais mudaram?

O Nordeste continua sendo o principal reduto eleitoral de Lula. Na região, o presidente registra 59% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 20%.

No Sul, o cenário permanece invertido. Flávio lidera com 43%, contra 25% de Lula, mantendo a região como sua principal base eleitoral.

Já o Sudeste continua concentrando a disputa mais equilibrada do país. Lula tem 31% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro aparece com 33%, mantendo o quadro de competição acirrada observado nas rodadas anteriores.

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O que a nova Quaest indica para a corrida presidencial?

Lula permanece na liderança nacional e continua dominando seu principal reduto eleitoral. Flávio, por sua vez, interrompe a trajetória de queda observada na rodada anterior, recupera espaço nos dois principais cenários da disputa e reduz a distância para o presidente.

O resultado mantém a polarização como eixo central da sucessão presidencial, mas indica uma corrida mais competitiva do que a registrada pela Quaest há um mês.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.