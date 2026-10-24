A distância entre Flávio e Lula nas sete principais pesquisas divulgadas na véspera do segundo turno

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As sete principais pesquisas sobre o segundo turno presidencial, divulgadas neste sábado, apontam para um empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT). Apesar da proximidade, o senador do PL mantém uma vantagem numérica em todos os levantamentos. Entenda os resultados detalhados de Datafolha, Quaest, BTG/Nexus, AtlasIntel, CNT/MDA, Gerp e Palver.

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As sete principais pesquisas sobre o segundo turno presidencial que foram divulgadas neste sábado, 24, deram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão empatados tecnicamente em suas margens de erro. No entanto, o parlamentar do PL tem a vantagem numérica em todas elas contra o petista. Confira os principais números dessas pesquisas abaixo.

Datafolha

(margem de erro: dois pontos percentuais)

Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 51% X 49% Lula (PT)

Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 48% X 47% Lula (PT)

Clique aqui para conferir outros detalhes dessa pesquisa.

Quaest

(margem de erro: dois pontos percentuais)

Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 51% X 49% Lula (PT)

Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 46% X 45% Lula (PT)

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BTG/Nexus

(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)

Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,5% X 49,5% Lula (PT)

Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 47% X 46% Lula (PT)

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AtlasIntel

(margem de erro: um ponto percentual)

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Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,8% X 49,2% Lula (PT)

Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 49,9% X 48,4% Lula (PT)

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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CNT/MDA

(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)

Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,7% X 49,3% Lula (PT)

Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 46,3% X 45% Lula (PT)

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Gerp

(margem de erro: dois pontos percentuais)

Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 52% X 48% Lula (PT)

Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 49% X 46% Lula (PT)

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Palver

(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)

Pesquisa não divulgou estimativa de votos totais (sem brancos e nulos)

Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 50% X 49% Lula (PT)

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