A distância entre Flávio e Lula nas sete principais pesquisas divulgadas na véspera do segundo turno
Senador do PL tem dianteira numérica em todas elas, mas segue empatado na margem de erro com o petista
As sete principais pesquisas sobre o segundo turno presidencial que foram divulgadas neste sábado, 24, deram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão empatados tecnicamente em suas margens de erro. No entanto, o parlamentar do PL tem a vantagem numérica em todas elas contra o petista. Confira os principais números dessas pesquisas abaixo.
Datafolha
(margem de erro: dois pontos percentuais)
- Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 51% X 49% Lula (PT)
- Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 48% X 47% Lula (PT)
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Quaest
(margem de erro: dois pontos percentuais)
- Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 51% X 49% Lula (PT)
- Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 46% X 45% Lula (PT)
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BTG/Nexus
(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)
- Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,5% X 49,5% Lula (PT)
- Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 47% X 46% Lula (PT)
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AtlasIntel
(margem de erro: um ponto percentual)
- Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,8% X 49,2% Lula (PT)
- Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 49,9% X 48,4% Lula (PT)
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CNT/MDA
(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)
- Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,7% X 49,3% Lula (PT)
- Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 46,3% X 45% Lula (PT)
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Gerp
(margem de erro: dois pontos percentuais)
- Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 52% X 48% Lula (PT)
- Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 49% X 46% Lula (PT)
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Palver
(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)
- Pesquisa não divulgou estimativa de votos totais (sem brancos e nulos)
- Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 50% X 49% Lula (PT)
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