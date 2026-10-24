Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

A distância entre Flávio e Lula nas sete principais pesquisas divulgadas na véspera do segundo turno

Senador do PL tem dianteira numérica em todas elas, mas segue empatado na margem de erro com o petista

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Felipe Barbosa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 out 2026, 19h49 | Atualizado em 24 out 2026, 20h14
Lula, com barba grisalha e terno escuro, à esquerda, e o governador Tarcísio de Freitas, sorrindo e vestindo camisa branca com blazer preto, à direita
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e o senador Flávio Bolsonaro (PL) (Evaristo Sá/AFP/Ton Molina/Getty Images)
Continua após publicidade
A distância entre Flávio e Lula nas sete principais pesquisas divulgadas na véspera do segundo turno Priorize VEJA no Google

As sete principais pesquisas sobre o segundo turno presidencial que foram divulgadas neste sábado, 24, deram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão empatados tecnicamente em suas margens de erro. No entanto, o parlamentar do PL tem a vantagem numérica em todas elas contra o petista. Confira os principais números dessas pesquisas abaixo.

Datafolha

(margem de erro: dois pontos percentuais)

  • Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 51% X 49% Lula (PT)
  • Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 48% X 47% Lula (PT)

Clique aqui para conferir outros detalhes dessa pesquisa.

Siga

Quaest

(margem de erro: dois pontos percentuais)

  • Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 51% X 49% Lula (PT)
  • Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 46% X 45% Lula (PT)

Clique aqui para conferir outros detalhes dessa pesquisa.

Continua após a publicidade

BTG/Nexus

(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)

  • Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,5% X 49,5% Lula (PT)
  • Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 47% X 46% Lula (PT)

Clique aqui para conferir outros detalhes dessa pesquisa.

AtlasIntel

(margem de erro: um ponto percentual)

Continua após a publicidade
  • Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,8% X 49,2% Lula (PT)
  • Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 49,9% X 48,4% Lula (PT)

Clique aqui para conferir outros detalhes dessa pesquisa.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

CNT/MDA

(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)

  • Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 50,7% X 49,3% Lula (PT)
  • Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 46,3% X 45% Lula (PT)

Clique aqui para conferir outros detalhes dessa pesquisa.

Gerp

(margem de erro: dois pontos percentuais)

  • Votos válidos: Flávio Bolsonaro (PL) 52% X 48% Lula (PT)
  • Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 49% X 46% Lula (PT)
Continua após a publicidade

Clique aqui para conferir outros detalhes dessa pesquisa.

Palver

(margem de erro: 2,2 pontos percentuais)

  • Pesquisa não divulgou estimativa de votos totais (sem brancos e nulos)
  • Votos totais: Flávio Bolsonaro (PL) 50% X 49% Lula (PT)

Clique aqui para conferir outros detalhes dessa pesquisa.

Publicidade
TAGS:
AtlasIntel
BTG/Nexus
Datafolha
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).