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Política

Lula x Flávio: o que diz a pesquisa no estado que costuma definir o presidente

Levantamento Genial/Quaest avaliou a disputa presidencial no segundo maior colégio eleitoral do país

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 09h42 | Atualizado em 29 jul 2026, 10h45
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR e Evaristo Sa/AFP/.)
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Pesquisa Genial/Quaest sobre a corrida presidencial em Minas Gerais divulgada na terça-feira 28 indica um cenário de equilíbrio entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) no estado que, desde a redemocratização, acompanha o vencedor da eleição presidencial. No levantamento, Lula aparece numericamente à frente tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas dentro da margem de erro de três pontos.

Na simulação estimulada para o primeiro turno, Lula registra 30% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 29%, configurando empate técnico. Em seguida aparecem o ex-governador de Minas, Romeu Zema (Novo), com 12%, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, e Renan Santos (Missão), com 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) têm 1% cada. Outros 11% dos entrevistados se declaram indecisos e 9% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer.

O resultado ganha relevância pelo peso histórico de Minas Gerais na política nacional. Com um eleitorado distribuído entre regiões de perfis econômicos e sociais distintos, o estado costuma reproduzir o comportamento do país e consolidou a reputação de fiel da balança das eleições presidenciais. Desde a redemocratização, todos os candidatos eleitos presidente venceram também em território mineiro.

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Como está o segundo turno entre Lula e Flávio?

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, contra 35% de Flávio Bolsonaro. Considerando a margem de erro da pesquisa, os dois permanecem tecnicamente empatados. Outros 9% se dizem indecisos, enquanto 18% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.

O cenário reforça a disputa apertada observada já no primeiro turno e sugere um ambiente eleitoral competitivo no estado considerado estratégico para a corrida ao Palácio do Planalto.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que mostram os demais cenários?

A pesquisa também simulou confrontos entre Lula e outros possíveis candidatos da oposição.

No único cenário em que o petista aparece numericamente atrás, Romeu Zema registra 39% das intenções de voto, contra 37% de Lula. A diferença, porém, também está dentro da margem de erro, caracterizando empate técnico.

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Contra Ronaldo Caiado, Lula marca 38%, enquanto o ex-governador goiano alcança 30%. Já em uma eventual disputa com Renan Santos, o presidente soma 39% das intenções de voto, diante de 24% do adversário.

Por que Minas Gerais é um estado estratégico?

Mais do que o segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais reúne características que fazem do estado um retrato do eleitorado brasileiro. Com regiões de forte perfil urbano, industrial, agrícola e de serviços, além de fronteiras com seis estados, o território costuma refletir diferentes tendências políticas observadas nacionalmente.

Esse histórico transformou Minas em um dos principais termômetros das eleições presidenciais. Desde a volta das eleições diretas para presidente, todos os vencedores da disputa nacional também conquistaram a maioria dos votos no estado.

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A pesquisa Genial/Quaest foi contratada pela Genial Investimentos e ouviu 1.482 eleitores de 16 anos ou mais em Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números BR-O9333/2026 e MG-034/90/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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