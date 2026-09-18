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Política

Lula x Flávio: o placar da disputa nas regiões do Brasil, segundo pesquisa

Levantamento do Datafolha testou a corrida presidencial no Sudeste, Nordeste, Sul e no agrupamento Centro-Oeste/Norte

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 18h44 | Atualizado em 18 set 2026, 18h49
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Lula x Flávio: o placar da disputa nas regiões do Brasil, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira 17 mostra uma disputa presidencial com diferenças marcantes entre as regiões do país. No primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva mantém ampla vantagem sobre Flávio Bolsonaro no Nordeste, enquanto o senador aparece numericamente à frente nas outras três áreas consideradas pelo instituto: Sul, Sudeste e o agrupamento formado por Centro-Oeste e Norte. No resultado nacional, porém, os dois permanecem tecnicamente empatados: Lula tem 39%, contra 36% de Flávio.

O levantamento foi realizado entre 15 e 17 de setembro, com 2.002 eleitores. A margem de erro nacional é de dois pontos para mais ou para menos.

Onde Lula abre a maior vantagem?

É no Nordeste que está a maior diferença entre os dois principais candidatos. Lula aparece com 56% das intenções de voto, contra 26% de Flávio Bolsonaro. São 30 pontos percentuais de vantagem para o presidente.

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Augusto Cury aparece com 5% na região, enquanto Ronaldo Caiado e Renan Santos têm 2% cada.

O desempenho nordestino é o principal contraponto à vantagem numérica de Flávio nas demais regiões e ajuda a explicar por que, apesar da dianteira do senador em três recortes regionais, Lula continua à frente no resultado nacional. A margem de erro nesse recorte é de quatro pontos.

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Como está a disputa no Sul?

No Sul, o cenário se inverte. Flávio Bolsonaro registra 45% das intenções de voto, contra 27% de Lula. A diferença é de 18 pontos percentuais a favor do senador.

Ronaldo Caiado aparece com 7%, e Augusto Cury tem 6%.

A margem de erro do recorte é de seis pontos percentuais. Por isso, embora Flávio esteja numericamente à frente, a dimensão exata da vantagem deve ser lida considerando a margem de erro regional.

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O que acontece no Sudeste?

No Sudeste, Flávio também aparece numericamente à frente, mas a distância é muito menor. O senador tem 37% das intenções de voto, contra 34% de Lula.

A diferença de três pontos percentuais está dentro da margem de erro de três pontos do recorte. Trata-se, portanto, de um cenário de empate técnico.

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O resultado mostra um equilíbrio maior justamente na região que concentra a maior parcela do eleitorado brasileiro.

Como ficou o agrupamento Centro-Oeste e Norte?

O levantamento apresenta Centro-Oeste e Norte conjuntamente. Nesse agrupamento, Flávio Bolsonaro aparece com 41%, enquanto Lula registra 35%.

A diferença é de seis pontos percentuais, exatamente o valor da margem de erro estimada para o recorte. Assim, também nesse caso há empate técnico entre os dois.

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Ronaldo Caiado aparece com 9%, Augusto Cury tem 4% e Renan Santos, 3%.

Qual é o placar regional entre Lula e Flávio?

Considerando os quatro recortes apresentados pelo Datafolha, Lula está numericamente à frente em apenas um deles: o Nordeste. Flávio lidera no Sul e aparece numericamente à frente no Sudeste e no agrupamento Centro-Oeste/Norte, mas em um empate técnico dentro da margem de erro.

No Nordeste, Lula tem 56%, contra 26% de Flávio. No Sul, o senador registra 45%, contra 27% do presidente. No Sudeste, são 37% para Flávio e 34% para Lula. No agrupamento Centro-Oeste/Norte, o placar é de 41% a 35% para o senador.

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A fotografia regional, portanto, é bastante distinta do resultado nacional. No conjunto do país, Lula tem 39%, contra 36% de Flávio, diferença que está dentro da margem de erro. No segundo turno, o presidente também aparece numericamente à frente, com 46% contra 44% do senador, mantendo os dois em empate técnico.

Contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em todo o país entre os dias 15 e 17 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-04029/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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