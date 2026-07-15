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Política

Lula x Flávio: o peso dos escândalos recentes na opinião do eleitor, segundo pesquisa

Quaest mostra que vídeo da ex-primeira-dama e investigação envolvendo Jaques Wagner ainda são desconhecidos por mais da metade dos brasileiros

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 19h00 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h09
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Lula x Flávio: o peso dos escândalos recentes na opinião do eleitor, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

A maioria dos brasileiros ainda desconhece dois dos episódios políticos de maior repercussão das últimas semanas: a crise entre Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro e a investigação envolvendo o senador Jaques Wagner (PT). Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, apresentados no programa Ponto de Vista. Embora os casos ainda não tenham alcançado a maior parte do eleitorado, a avaliação dos participantes foi de que ambos permanecem em aberto e podem ganhar relevância à medida que a campanha avança (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo o levantamento, 51% dos entrevistados afirmaram não conhecer o vídeo em que Michelle Bolsonaro faz críticas públicas a Flávio Bolsonaro, enquanto 49% disseram ter acompanhado o episódio. No caso da investigação envolvendo Jaques Wagner, 54% declararam desconhecer a operação; 15% afirmaram estar parcialmente informados e 31% disseram conhecer bem o caso.

O que a pesquisa revela sobre o vídeo de Michelle Bolsonaro?

O repórter da coluna Radar, Daniel Gullino, destacou que o levantamento mostra um descompasso entre a repercussão dos episódios no noticiário político e o conhecimento da população. “São assuntos que a gente ficou conversando dias, semanas, e não necessariamente chegam à maior parte do eleitorado”, observou.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Entre os entrevistados que conheciam o vídeo de Michelle Bolsonaro, 45% avaliaram que a ex-primeira-dama acertou ao divulgar as críticas contra Flávio Bolsonaro. Além disso, 31% disseram considerar totalmente verdadeiras as declarações feitas por ela. Esses números, segundo Gullino, sugerem que o episódio teve repercussão mais favorável à ex-primeira-dama entre quem tomou conhecimento do conteúdo.

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Como o eleitor reage ao caso Jaques Wagner?

A pesquisa também mediu a percepção sobre a investigação envolvendo o senador petista. De acordo com Gullino, entre os entrevistados que conheciam o caso, 61% consideraram que Wagner agiu de forma errada. Além disso, 37% avaliaram que o episódio pode provocar impactos negativos sobre a campanha de Lula.

Para o jornalista, o levantamento indica que, embora o alcance da investigação ainda seja limitado, sua repercussão tende a ser predominantemente negativa entre aqueles que acompanham o assunto.

Por que esses episódios ainda podem influenciar a eleição?

Na avaliação do editor de VEJA José Benedito da Silva, o principal ponto é que nenhuma das duas crises está encerrada. “São dois episódios completamente abertos e cuja tendência é trazer novidades ao longo da campanha eleitoral”, afirmou.

Segundo ele, no caso de Michelle Bolsonaro, ainda existe indefinição sobre sua participação no processo eleitoral, embora a ex-primeira-dama tenha lançado recentemente o movimento Imparáveis e continue exercendo influência sobre aliados em diversos estados.

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José Benedito observou que Michelle mantém capacidade de produzir fatos políticos relevantes. “Ela tem potencial de produzir noticiário tanto positivo quanto negativo para o Flávio. Neste momento, não me parece que a disposição dela seja produzir algo positivo”, afirmou.

A ausência de Michelle pode pesar para Flávio Bolsonaro?

Para o editor, um dos principais prejuízos para o senador é a possibilidade de Michelle permanecer distante da campanha presidencial. “Já havia o prejuízo do fato de a Michelle não se engajar na campanha. Flávio precisava muito dela, e me parece que esse engajamento não virá”, disse.

Na avaliação de José Benedito, a permanência da crise aumenta a possibilidade de novos desgastes para a candidatura do senador ao longo dos próximos meses.

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O caso Banco Master também continua em aberto?

Além da crise familiar no bolsonarismo, José Benedito afirmou que as investigações relacionadas ao Banco Master também permanecem em andamento e podem produzir novos desdobramentos durante a campanha.

Para o editor, tanto esse caso quanto a disputa envolvendo Michelle Bolsonaro têm potencial para alterar o ambiente eleitoral caso surjam novas informações.

Pequenas oscilações podem decidir a disputa?

José Benedito ressaltou que o cenário eleitoral continua bastante equilibrado, o que amplia o peso de acontecimentos capazes de deslocar pequenas parcelas do eleitorado.

“Numa eleição equilibrada, qualquer um ponto para lá, dois pontos para cá, pode ser decisivo”, afirmou.

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O editor lembrou que a disputa presidencial anterior foi definida por margem estreita e avaliou que, se a eleição de 2026 mantiver um cenário semelhante, episódios ainda pouco conhecidos hoje poderão adquirir maior importância conforme avancem as campanhas e aumente a exposição dos candidatos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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