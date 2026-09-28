A nova pesquisa Quaest sobre a disputa Lula x Flávio na reta final da eleição
Levantamento na semana antes do primeiro turno mostra como está o cenário da corrida presidencial
Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) voltaram a empatar numericamente no cenário de segundo turno. No primeiro turno, Lula assumiu a liderança, com 39% contra 34% do senador.
Lula e Flávio têm 42% das intenções de voto, cada. Na comparação com a rodada anterior, de 21 de setembro, o presidente oscilou um ponto para cima, enquanto o senador se manteve estável. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Os dois estão empatados, numericamente ou dentro da margem de erro, desde a primeira rodada das pesquisas da Quaest contratadas pela TV Globo, em 13 de agosto. Naquela data, Lula tinha 43%, e Flávio, 40%.
O instituto também testou outros quatro adversários contra Lula em embates diretos. Ronaldo Caiado (PSD) também empata com o presidente, que vence os demais: Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).
Veja os números da pesquisa para o 2º turno da eleição para presidente:
Lula x Flávio Bolsonaro
- Flávio Bolsonaro (PL): 42% (eram 42% em 21 de setembro)
- Lula (PT): 42% (eram 41%)
- Branco/nulo/não vai votar: 13% (eram 14%)
- Indecisos: 3% (eram 3%)
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 43% (eram 41% em 21 de setembro)
- Ronaldo Caiado (PSD): 40% (eram 39%)
- Branco/nulo/não vai votar: 15% (eram 16%)
- Indecisos: 2% (eram 4%)
Lula x Augusto Cury
- Lula (PT): 42% (eram 39% em 21 de setembro)
- Augusto Cury (Avante): 33% (eram 35%)
- Branco/nulo/não vai votar: 20% (eram 21%)
- Indecisos: 5% (eram 5%)
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 42% (eram 41% em 21 de setembro)
- Renan Santos (Missão): 39% (eram 38%)
- Branco/nulo/não vai votar: 17% (eram 17%)
- Indecisos: 2% (eram 4%)
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 46% (eram 46%, em 21 de setembro)
- Romeu Zema (Novo): 30% (eram 32%)
- Branco/nulo/não vai votar: 19% (eram 18%)
- Indecisos: 5% (eram 4%)
Sobre a pesquisa
A Quaest entrevistou 2.004eleitores entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-06520/2026.