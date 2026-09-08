🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Nova pesquisa Quaest testa a disputa Lula x Flávio após afastamento de chefe da PF

Levantamento testa cenários para o primeiro e o segundo turno e investiga percepção sobre a crise envolvendo Banco Master e ministros do STF

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 23h06 | Atualizado em 9 set 2026, 06h30
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro: alvos de Caiado (Evaristo Sa/Daniel Ramalho/AFP)
Continua após publicidade
Nova pesquisa Quaest testa a disputa Lula x Flávio após afastamento de chefe da PF Priorizar nos meus resultados Google

A nova pesquisa nacional da Quaest para as eleições de 2026 irá medir a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. O questionário também investiga a repercussão dos desdobramentos mais recentes do caso Banco Master, incluindo a crise envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e André Mendonça, mede o interesse dos eleitores pela eleição e testa a exposição à propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

O que a pesquisa mede sobre a corrida presidencial?

O levantamento começa pela intenção de voto espontânea, perguntando ao eleitor se já escolheu seu candidato e, em caso positivo, em quem pretende votar. Em seguida, apresenta uma lista de nomes para medir conhecimento, potencial de voto e rejeição.

No primeiro turno, a Quaest testa um cenário com 13 candidatos: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

O questionário também apresenta um segundo cenário de primeiro turno, com apenas 12 candidatos, sem Pablo Marçal. Depois de indicar sua preferência, o eleitor é questionado sobre a firmeza da escolha e se poderia mudar de voto até a eleição.

Siga

A pesquisa apresenta cinco cenários possíveis de segundo turno, sempre com Lula (PT) de um lado e um adversário diferente do outro. Nos cenários, o presidente enfrenta Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Zema.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O caso Master influencia a percepção política?

O levantamento dedica um bloco específico às investigações envolvendo o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Primeiro, pergunta se o eleitor já conhecia o escândalo e qual é seu nível de informação sobre o assunto.

Depois, investiga quem, na avaliação do entrevistado, teve a imagem mais afetada negativamente pelo caso: Congresso Nacional, STF, governo Lula e PT, Banco Central, governo anterior e família Bolsonaro ou todos esses grupos.

Continua após a publicidade

A pesquisa também aborda os acontecimentos mais recentes envolvendo Vorcaro e os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça. O eleitor é questionado se já havia ouvido falar do episódio e quem considera estar agindo corretamente no caso. Em seguida, a Quaest pergunta se a crise no STF influencia o voto para presidente, podendo reforçar a escolha atual, levar o eleitor a considerar uma mudança ou não ter influência.

O que os eleitores pensam sobre mudanças no STF?

O questionário apresenta ainda uma série de propostas para alterar o funcionamento do Supremo. Entre elas estão a criação de mandato com prazo fixo para ministros, a possibilidade de Congresso e Judiciário também indicarem integrantes da Corte, a proibição de decisões monocráticas e a criação de um novo código de ética e conduta.

Também são testadas propostas como o aumento das exigências para chegar ao STF e a criação de uma quarentena para impedir que pessoas que ocupem cargos políticos sejam indicadas imediatamente para a Corte.

Continua após a publicidade

Como a pesquisa mede a polarização política?

Outro bloco procura identificar como os entrevistados se posicionam politicamente, classificando-se como lulistas, mais próximos da esquerda, independentes, mais próximos da direita ou bolsonaristas.

A pesquisa também compara o ambiente político de 2026 com o de 2022. Os entrevistados avaliam se os desentendimentos entre amigos e familiares por motivos políticos estão mais ou menos frequentes e se as pessoas se sentem mais ou menos à vontade para falar sobre seu voto para presidente.

Há ainda perguntas sobre a percepção de honestidade de seis candidatos presidenciais — Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Escritor Augusto Cury (Avante) — e sobre o grau de confiança no STF, na Presidência da República e no Congresso Nacional.

Continua após a publicidade

O eleitor já está acompanhando o horário eleitoral?

A pesquisa também mede a exposição à campanha. Os entrevistados são perguntados sobre a principal fonte pela qual se informam sobre política, incluindo televisão, jornais, rádio, sites e portais, redes sociais, aplicativos de mensagens, pessoas próximas e ferramentas de inteligência artificial.

Em outro ponto, o questionário pergunta diretamente se o eleitor já assistiu a algum programa eleitoral no rádio ou na televisão nas últimas semanas, depois do início da propaganda eleitoral.

Quando a pesquisa será divulgada?

A pesquisa será realizada com 2.004 entrevistas entre 10 e 13 de setembro de 2026. A divulgação está prevista para 14 de setembro.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima de cerca de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Globo. O número de registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR-03607/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).