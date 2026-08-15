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Política

Lula x Flávio: nova pesquisa Datafolha testa disputa no maior colégio eleitoral do país

Levantamento será divulgado em 21 de agosto e vai medir a intenção de voto para presidente, além de testar o cenário para o governo do Estado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 14h51 | Atualizado em 17 ago 2026, 17h23
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages/Saulo Cruz/Agência Senado)
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O Datafolha registrou uma nova pesquisa eleitoral para a Presidência da República em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. O levantamento será divulgado na próxima sexta-feira, dia 21 de agosto, sendo o primeiro levantamento a medir o embate entre Lula e Flávio Bolsonaro no Estado após o início oficial da campanha eleitoral.

O levantamento também vai medir a intenção de voto para governador e senador de São Paulo, além de avaliar a aprovação do governo Lula e a percepção dos eleitores sobre uma eventual interferência de outros países na eleição brasileira.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07185/2026. A empresa responsável é a Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda., contratada pela Globo Comunicação e Participações S.A..

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1.610 entrevistas entre 18 e 21 de agosto. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95% e uma amostra aleatória simples.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa

Intenção de voto para presidente: o questionário começa com uma pergunta espontânea sobre o candidato em quem o eleitor pretende votar para presidente. Na sequência, apresenta uma lista estimulada com 13 nomes: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

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Intenção de voto em São Paulo: além da disputa presidencial, os entrevistados respondem espontaneamente em quem pretendem votar para governador de São Paulo. O questionário também pergunta os nomes escolhidos para as duas vagas de senador pelo estado.

Segundo turno: o levantamento testa quatro cenários. O primeiro coloca Lula contra Flavio Bolsonaro, enquanto os demais medem Lula contra Ronaldo Caiado, Zema e Renan Santos.

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Avaliação do governo Lula: os eleitores classificam o governo do presidente como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Também respondem se aprovam ou desaprovam o trabalho de Lula como presidente.

Interferência estrangeira: o questionário pergunta sobre as manifestações de líderes de outros países a respeito das eleições brasileiras. O eleitor é questionado se há chance de outros países agirem na eleição e isso seria um problema, se existe essa possibilidade mas ela não seria um problema, ou se não há chance de interferência estrangeira.

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Como estava a disputa na última pesquisa em SP?

Na última pesquisa Datafolha realizada em São Paulo, Lula e Flavio Bolsonaro apareciam empatados no cenário estimulado de primeiro turno, com 35% das intenções de voto cada. Na pesquisa espontânea, porém, o petista tinha vantagem de 24% a 18% sobre o senador. Em um eventual segundo turno, Flavio Bolsonaro aparecia numericamente à frente, com 46%, contra 43% de Lula — resultado que configurava empate técnico considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

A rejeição também era maior para Lula: 51% dos eleitores paulistas diziam que não votariam de jeito nenhum no presidente, contra 43% que rejeitavam Flavio Bolsonaro. Na avaliação do governo federal, 43% classificavam a gestão Lula como ruim ou péssima, enquanto 29% a consideravam ótima ou boa. A desaprovação ao presidente chegava a 55%, ante 42% de aprovação.

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