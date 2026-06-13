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Política

Lula x Flávio: nova pesquisa Datafolha mede ‘fator Trump’ na eleição presidencial

Levantamento testará impacto de eventual apoio do americano a um candidato e anúncio dos EUA sobre PCC e CV

Por Redação 13 jun 2026, 17h22 | Atualizado em 13 jun 2026, 18h15
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil | Carlos Moura/Agência Senado)
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Lula x Flávio: nova pesquisa Datafolha mede ‘fator Trump’ na eleição presidencial Priorize VEJA no Google

O Datafolha registrou neste sábado, 13, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma nova pesquisa nacional sobre a eleição presidencial de 2026. O levantamento será realizado entre os dias 17 e 19 de junho e ouvirá 2.004 eleitores em todo o país.

Além das intenções de voto para a Presidência da República, o questionário aborda avaliação do governo Lula, percepção sobre a economia, segurança pública, comportamento eleitoral, temas de costumes e o impacto da inteligência artificial na sociedade.

A pesquisa inclui uma pergunta espontânea sobre a disputa presidencial e um cenário estimulado de primeiro turno com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Flávio Bolsonaro, os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, além de outros nomes que vêm sendo citados no debate político. O levantamento também medirá a rejeição aos possíveis candidatos e testará três cenários de segundo turno: Lula contra Flávio Bolsonaro, Lula contra Ronaldo Caiado e Lula contra Romeu Zema.

O questionário reserva espaço para avaliar o desempenho do governo federal. Os entrevistados serão questionados sobre a avaliação da gestão Lula, a aprovação do trabalho do presidente e a comparação entre o atual mandato e os governos petistas anteriores, entre 2003 e 2010. Outra pergunta investiga se um eventual apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a um candidato brasileiro influenciaria a disposição dos eleitores em votar nesse nome.

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A pesquisa também busca identificar o posicionamento político e ideológico dos entrevistados. O Datafolha perguntará em quem os eleitores votaram no segundo turno de 2022, se se arrependeram do voto e como se posicionam em uma escala que vai de “bolsonarista” a “petista”. Outra questão mede a autopercepção dos entrevistados em uma escala de esquerda a direita.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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Na área econômica, o instituto avaliará a percepção dos brasileiros sobre a situação atual do país e das próprias famílias, além das expectativas para os próximos meses. Os entrevistados responderão se consideram que a economia melhorou, piorou ou permaneceu igual e se acreditam em melhora ou deterioração do cenário econômico no futuro próximo.

Outro bloco do questionário é dedicado à segurança pública e às relações entre Brasil e Estados Unidos. Os entrevistados serão questionados sobre a decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, sobre a possibilidade de atuação dos Estados Unidos contra essas facções e sobre a eventual influência de Flávio Bolsonaro nesse processo. O levantamento ainda investiga se os entrevistados consideram positiva ou negativa essa suposta influência.

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O Datafolha também incluiu uma ampla bateria de perguntas sobre costumes, políticas públicas e valores sociais. Entre os temas estão posse de armas, pena de morte, uso de drogas, imigração, sindicatos, papel do Estado na economia, programas sociais, legislação trabalhista, maioridade penal e aceitação da homossexualidade.

Pela primeira vez em um levantamento eleitoral recente do instituto, a inteligência artificial ocupa um bloco próprio de questões. Os entrevistados serão perguntados sobre conhecimento e uso da tecnologia, frequência de utilização, impacto esperado da IA na vida cotidiana, receio de substituição profissional, confiança em conteúdos produzidos por inteligência artificial e aprovação do uso da tecnologia em decisões sobre empregos, crédito bancário e tratamentos médicos.

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A nova sondagem será divulgada após a mais recente pesquisa presidencial do instituto, publicada em maio. Na ocasião, Lula aparecia com 40% das intenções de voto no primeiro turno, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Em uma simulação de segundo turno, o presidente registrava 47%, ante 43% do senador. O levantamento foi realizado com 2.004 entrevistados e marcou a ampliação da vantagem do petista sobre o principal adversário na corrida ao Palácio do Planalto.

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