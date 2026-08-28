Lula x Flávio: nova pesquisa AtlasIntel mede corrida presidencial no maior colégio eleitoral do Nordeste

Uma nova pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai avaliar o cenário das eleições de 2026 na Bahia e a disputa pela Presidência da República. O levantamento é realizado pela AtlasIntel e testa quatro possíveis disputas de segundo turno envolvendo Lula. O estudo também dedica blocos à eleição para o governo da Bahia e ao Senado, além de medir a avaliação dos governos e a imagem de uma série de lideranças políticas.

A coleta do levantamento será realizada entre 28 de agosto e 2 de setembro de 2026. A divulgação está prevista para 3 de setembro. A pesquisa terá 1.800 entrevistas, com margem de erro de 2,0 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Empresa Editora A Tarde S.A. e registrado sob o número BR-07739/2026.

Como a pesquisa testa a disputa presidencial?

Para o primeiro turno da eleição presidencial, a pesquisa apresenta aos entrevistados uma lista com doze candidatos: Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Wilson Grassi (Democrata) e Romeu Zema (Novo).

A pesquisa avança ainda para quatro cenários de segundo turno. Em todos eles, Lula é colocado frente a um adversário diferente: Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos.

O levantamento inclui ainda perguntas sobre a identidade e o posicionamento político do eleitor, com opções que vão de direita a esquerda e categorias como bolsonarista, petista, antipetista não-bolsonarista e antibolsonarista não-petista.

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O que a pesquisa pergunta sobre o governo da Bahia e o Senado?

A disputa pelo governo da Bahia aparece em dois cenários de primeiro turno. No primeiro, são apresentados ACM Neto (União Brasil), Aroldo Felix (UP), Estevão (DC), Jerônimo Rodrigues (PT), Maria Bona (PCO) e Ronaldo Mansur (PSOL). No segundo, Ariel Capistrano (DC) é incluído na lista, mantendo os demais nomes.

O questionário também testa um eventual segundo turno entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues. Além da intenção de voto, os eleitores são perguntados se o atual governador merece ou não ser reeleito.

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Para o Senado, a pesquisa apresenta uma lista com dez candidatos e pede ao entrevistado que indique o primeiro e o segundo voto. Estão no questionário Angelo Coronel (Republicanos), Carlos Sodré (Mobiliza), Gregorio Gould (UP), Jaques Wagner (PT), João Roma (PL), Marcelo Carvalho (Rede), Marcelo Millet (PCO), Marcelo Santtana (DC), Professora Delliana (PSOL) e Rui Costa (PT).

O que a pesquisa mede sobre governos e lideranças políticas?

Outro bloco do levantamento avalia a percepção dos eleitores sobre os governos. O questionário pergunta se os entrevistados aprovam ou desaprovam o desempenho do presidente Lula, do governador Jerônimo Rodrigues e do prefeito de sua cidade. Em seguida, pede uma avaliação em quatro categorias: ótimo ou bom, regular, ruim ou péssimo.

A pesquisa também investiga a imagem de um grupo amplo de figuras políticas. Os entrevistados devem dizer se têm uma imagem positiva ou negativa de Jerônimo Rodrigues, ACM Neto, Angelo Coronel, Bruno Reis, Jaques Wagner, João Roma, Otto Alencar, Rui Costa, Renan Santos, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Lula e Jair Bolsonaro.

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O questionário inclui ainda uma pergunta sobre os políticos em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, permitindo a indicação de todas as opções consideradas relevantes, e aborda os principais problemas que afetam a Bahia, com temas como saúde, educação, criminalidade, pobreza e desigualdade, corrupção, desemprego, inflação, situação financeira do estado e infraestrutura.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.