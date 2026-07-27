Lula x Flávio: Datafolha testa disputa presidencial entre eleitores de Pernambuco

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O Datafolha divulgará nova pesquisa de intenção de voto em Pernambuco na sexta-feira, 31. O levantamento medirá a corrida presidencial de 2026, testando cenários de 1º e 2º turno (Lula x Flávio Bolsonaro), além das disputas para o governo e o Senado local. A avaliação do governo Lula também será abordada, oferecendo um panorama completo.

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O Datafolha vai medir a disputa pela Presidência da República entre os eleitores de Pernambuco em uma pesquisa prevista para ser divulgada na sexta-feira, 31. O levantamento testará um cenário de primeiro turno com doze possíveis candidatos e uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

A pesquisa vai ouvir 1.022 eleitores entre terça, 28, e quinta, 30, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Além da corrida presidencial, a pesquisa também investigará as disputas pelo governo de Pernambuco e pelas duas vagas do estado no Senado.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Quais candidatos serão testados na disputa presidencial?

No cenário estimulado, o Datafolha apresentará aos entrevistados os nomes de Lula, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury, Cabo Daciolo, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara Martins, Leonardo Avalanche e Edmilson Costa.

O questionário também terá uma pergunta espontânea, na qual o eleitor poderá indicar livremente em quem pretende votar para presidente em outubro de 2026.

Como será medido o segundo turno?

O levantamento testará um confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados poderão escolher um dos dois nomes ou declarar voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

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A pesquisa também medirá a rejeição aos possíveis concorrentes. Cada eleitor poderá apontar todos os nomes nos quais não votaria de jeito nenhum no primeiro turno.

O que a pesquisa perguntará sobre o governo Lula?

O Datafolha perguntará como os eleitores avaliam o governo Lula, com opções que vão de ótimo a péssimo, e se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente.

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O levantamento ainda buscará identificar em quem os entrevistados votaram no segundo turno da eleição presidencial de 2022, entre Jair Bolsonaro e Lula.

Quais outras disputas estarão na pesquisa?

Na eleição para o governo de Pernambuco, serão testados João Campos, Raquel Lyra, Ivan Moraes, Renan Hallais e Camila Falcão. O levantamento também simulará um segundo turno entre João Campos e Raquel Lyra e medirá a avaliação da atual governadora.

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Para o Senado, a pesquisa apresentará dois cenários, com nomes como Humberto Costa, Marília Arraes, Miguel Coelho, Mendonça Filho, Eduardo da Fonte, Fernando Dueire e Túlio Gadêlha.

VEJA+IA: Este conteúdo de serviço foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.