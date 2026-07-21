Por que a pesquisa da Quaest dá mais que o dobro de vantagem para Lula contra Flávio

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Duas importantes pesquisas eleitorais, Genial/Quaest e Real Time Big Data, foram divulgadas, mostrando cenários com convergências e divergências para Lula e Flávio Bolsonaro. Analise os números de intenção de voto espontânea e estimulada, rejeição, desempenho por região, gênero e religião, e a certeza do eleitorado.

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Duas pesquisas presidenciais importantes sobre a sucessão presidencial foram divulgadas na última semana – Genial/Quaest e Real Time Big Data –, com algumas convergências e outras divergências em relação ao desempenho dos dois principais candidatos ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A diferença que mais chama a atenção é em relação ao embate entre ambos no segundo turno. Enquanto a Genial/Quaest dá oito pontos de vantagem a Lula (45% a 37%), a Real Time Big Data dá empate técnico (45% a 42%). No primeiro turno, a vantagem do petista (doze pontos) também é maior na Genial/Quaest do que na Real Time Big Data (sete pontos).

Entre os recortes por segmento do eleitorado, a maior divergência está no voto da região Sudeste, que concentra 42% dos votantes do país e, por isso, é a que tem mais peso no resultado final. Enquanto a Genial/Quaest coloca Lula na frente de Flávio (35% a 28%), a Real Time Big Data dá um rigoroso empate numérico (37% a 37%).

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Na região Sul, que tem 15% do eleitorado total do país, também há divergências significativas. Na Real Time Big Data, a vantagem de Flávio sobre Lula (41% a 27%, ou seja catorze pontos a mais) é maior do que na Genial/Quaest (37% a 29%, diferença de oito pontos).

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Também há divergência significativa no voto por gênero. Enquanto a Genial/Quaest dá doze pontos de vantagem a Lula (42% a 30%) entre os homens, a Real Time Big Data coloca Flávio numericamente à frente (38% a 35%) nesse segmento.

Veja abaixo algumas comparações entre os levantamentos, que foram feitos com uma semana de diferença. A Genial/Quaest foi a campo entre 10 e 13 de julho, enquanto a Real Time Big Data ouviu os eleitores entre 18 e 20 de julho.

Os dois institutos fizeram um número parecido de entrevistas (2.004 no caso da Genial/Quaest e 2.000 no caso da Real Time Big Data), usaram a metodologia de abordagens presenciais e têm margens de erro iguais: dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA

No cenário em que nenhum nome de presidenciável é apresentado ao eleitor, os dois institutos aferiram números bem diferentes.

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GENIAL/QUAEST

Lula: 26%

Flávio Bolsonaro: 14%

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REAL TIME BIG DATA

Lula: 34%

Flávio: 26%

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INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA NO PRIMEIRO TURNO

Os números ficaram bem parecidos, com percentuais idênticos para Lula e variação pouco acima do limite da margem de erro no caso de Flávio.

GENIAL/QUAEST

Lula: 40%

Flávio: 28%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 40%

Flávio: 33%

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA NO SEGUNDO TURNO

A maior divergência nas simulações de intenção de voto entre os dois institutos. A Genial/Quaest dá Lula oito pontos à frente, enquanto a Real Time Big Data aponta empate na margem de erro.

GENIAL/QUAEST

Lula: 45%

Flávio: 37%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 45%

Flávio: 42%

REJEIÇÃO

Também há diferenças significativas entre os dois levantamentos no que se refere à rejeição de Flávio: a Genial/Quaest dá o maior número entre todos os institutos até agora (57%), sete pontos a mais que a Real Time Big Data.

GENIAL/QUAEST

Lula: 50%

Flávio: 57%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 48%

Flávio: 50%

APROVAÇÃO AO GOVERNO LULA

Aferições parecidas nas duas pesquisas, com diferenças dentro da margem de erro. A diferença é que Lula inverte a aprovação/desaprovação a seu favor na Genial/Quaest, mas isso não ocorre na Real Time Big Data.

GENIAL/QUAEST

Aprova: 48%

Desaprova: 47%

REAL TIME BIG DATA

Aprova: 46%

Desaprova: 50%

VOTO POR REGIÃO DO PAÍS

Muita diferença entre os dois institutos no Sudeste, onde a Genial/Quaest dá Lula à frente de Flávio, enquanto a Real Time Big Data dá empate numérico. No Nordeste e no Sul, ambas têm números parecidos.

– Sudeste

GENIAL/QUAEST

Lula: 35%

Flávio: 28%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 37%

Flávio: 37%

– Nordeste

GENIAL/QUAEST

Lula: 55%

Flávio: 24%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 54%

Flávio: 22%

– Sul

GENIAL/QUAEST

Lula: 29%

Flávio: 37%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 27%

Flávio: 41%

POR GÊNERO

Há diferenças significativas entre os dois levantamentos, especialmente entre os homens, segmento em que a Genial/Quaest dá vantagem a Lula e a Real Time Big Data dá empate técnico.

– Homens

GENIAL/QUAEST

Lula: 42%

Flávio: 30%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 35%

Flávio: 38%

– Mulheres

GENIAL/QUAEST

Lula: 38%

Flávio: 25%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 44%

Flávio: 29%

POR RELIGIÃO

Os dois levantamentos chegam a cenários semelhantes, com diferenças dentro ou pouco acima do limite da margem de erro. A Genial/Quaest vê uma vantagem maior de Flávio entre os evangélicos.

– Evangélicos

GENIAL/QUAEST

Lula: 26%

Flávio: 39%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 33%

Flávio: 41%

– Católicos

GENIAL/QUAEST

Lula: 49%

Flávio: 24%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 44%

Flávio: 29%

INTENÇÃO DE VOTO PODE MUDAR?

Os dois institutos chegam a números parecidos sobre a certeza de voto dos eleitores de Lula e Flávio.

– Lula

GENIAL/QUAEST

Pode mudar: 23%

É definitiva: 77%

REAL TIME BIG DATA

Pode mudar: 27%

É definitiva: 73%

– Flávio

GENIAL/QUAEST

Pode mudar: 62%

É definitiva: 37%

REAL TIME BIG DATA

Pode mudar: 67%

É definitiva: 33%