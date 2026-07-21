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Política

Por que a pesquisa da Quaest dá mais que o dobro de vantagem para Lula contra Flávio

Números divulgados nesta terça, 20, pela Big Data mostraram diferenças relevantes

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 10h16 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h55
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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Por que a pesquisa da Quaest dá mais que o dobro de vantagem para Lula contra Flávio Priorizar nos meus resultados Google

Duas pesquisas presidenciais importantes sobre a sucessão presidencial foram divulgadas na última semana – Genial/Quaest e Real Time Big Data –, com algumas convergências e outras divergências em relação ao desempenho dos dois principais candidatos ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

A diferença que mais chama a atenção é em relação ao embate entre ambos no segundo turno. Enquanto a Genial/Quaest dá oito pontos de vantagem a Lula (45% a 37%), a Real Time Big Data dá empate técnico (45% a 42%). No primeiro turno, a vantagem do petista (doze pontos) também é maior na Genial/Quaest do que na Real Time Big Data (sete pontos).

Entre os recortes por segmento do eleitorado, a maior divergência está no voto da região Sudeste, que concentra 42% dos votantes do país e, por isso, é a que tem mais peso no resultado final. Enquanto a Genial/Quaest coloca Lula na frente de Flávio (35% a 28%), a Real Time Big Data dá um rigoroso empate numérico (37% a 37%).

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Na região Sul, que tem 15% do eleitorado total do país, também há divergências significativas. Na Real Time Big Data, a vantagem de Flávio sobre Lula  (41% a 27%, ou seja catorze pontos a mais) é maior do que na Genial/Quaest (37% a 29%, diferença de oito pontos).

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Também há divergência significativa no voto por gênero. Enquanto a Genial/Quaest dá doze pontos de vantagem a Lula (42% a 30%) entre os homens, a Real Time Big Data coloca Flávio numericamente à frente (38% a 35%) nesse segmento.

Veja abaixo algumas comparações entre os levantamentos, que foram feitos com uma semana de diferença. A Genial/Quaest foi a campo entre 10 e 13 de julho, enquanto a Real Time Big Data ouviu os eleitores entre 18 e 20 de julho.

Os dois institutos fizeram um número parecido de entrevistas (2.004 no caso da Genial/Quaest e 2.000 no caso da Real Time Big Data), usaram a metodologia de abordagens presenciais e têm margens de erro iguais: dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA

No cenário em que nenhum nome de presidenciável é apresentado ao eleitor, os dois institutos aferiram números bem diferentes.

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GENIAL/QUAEST

Lula: 26%
Flávio Bolsonaro: 14%

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REAL TIME BIG DATA

Lula: 34%
Flávio: 26%

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INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA NO PRIMEIRO TURNO

Os números ficaram bem parecidos, com percentuais idênticos para Lula e variação pouco acima do limite da margem de erro no caso de Flávio.

GENIAL/QUAEST

Lula: 40%
Flávio: 28%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 40%
Flávio: 33%

 

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA NO SEGUNDO TURNO

A maior divergência nas simulações de intenção de voto entre os dois institutos. A Genial/Quaest dá Lula oito pontos à frente, enquanto a Real Time Big Data aponta empate na margem de erro.

GENIAL/QUAEST

Lula: 45%
Flávio: 37%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 45%
Flávio: 42%

 

REJEIÇÃO

Também há diferenças significativas entre os dois levantamentos no que se refere à rejeição de Flávio: a Genial/Quaest dá o maior número entre todos os institutos até agora (57%), sete pontos a mais que a Real Time Big Data.

GENIAL/QUAEST

Lula: 50%
Flávio: 57%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 48%
Flávio: 50%

 

APROVAÇÃO AO GOVERNO LULA

Aferições parecidas nas duas pesquisas, com diferenças dentro da margem de erro. A diferença é que Lula inverte a aprovação/desaprovação a seu favor na Genial/Quaest, mas isso não ocorre na Real Time Big Data.

GENIAL/QUAEST

Aprova: 48%
Desaprova: 47%

REAL TIME BIG DATA

Aprova: 46%
Desaprova: 50%

 

VOTO POR REGIÃO DO PAÍS

Muita diferença entre os dois institutos no Sudeste, onde a Genial/Quaest dá Lula à frente de Flávio, enquanto a Real Time Big Data dá empate numérico. No Nordeste e no Sul, ambas têm números parecidos.

 

– Sudeste

GENIAL/QUAEST

Lula: 35%
Flávio: 28%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 37%
Flávio: 37%

 

– Nordeste

GENIAL/QUAEST

Lula: 55%
Flávio: 24%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 54%
Flávio: 22%

 

– Sul

GENIAL/QUAEST

Lula: 29%
Flávio: 37%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 27%
Flávio: 41%

 

POR GÊNERO

Há diferenças significativas entre os dois levantamentos, especialmente entre os homens, segmento em que a Genial/Quaest dá vantagem a Lula e a Real Time Big Data dá empate técnico.

 

– Homens

GENIAL/QUAEST

Lula: 42%
Flávio: 30%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 35%
Flávio: 38%

 

– Mulheres

GENIAL/QUAEST

Lula: 38%
Flávio: 25%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 44%
Flávio: 29%

 

POR RELIGIÃO

Os dois levantamentos chegam a cenários semelhantes, com diferenças dentro ou pouco acima do limite da margem de erro. A Genial/Quaest vê uma vantagem maior de Flávio entre os evangélicos.

 

– Evangélicos

GENIAL/QUAEST

Lula: 26%
Flávio: 39%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 33%
Flávio: 41%

 

– Católicos

GENIAL/QUAEST

Lula: 49%
Flávio: 24%

REAL TIME BIG DATA

Lula: 44%
Flávio: 29%

 

INTENÇÃO DE VOTO PODE MUDAR?

Os dois institutos chegam a números parecidos sobre a certeza de voto dos eleitores de Lula e Flávio.

 

– Lula

GENIAL/QUAEST

Pode mudar: 23%
É definitiva: 77%

REAL TIME BIG DATA

Pode mudar: 27%
É definitiva: 73%

 

– Flávio

GENIAL/QUAEST

Pode mudar: 62%
É definitiva: 37%

REAL TIME BIG DATA

Pode mudar: 67%
É definitiva: 33%

 

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TAGS:
Eleições 2026
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