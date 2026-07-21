Por que a pesquisa da Quaest dá mais que o dobro de vantagem para Lula contra Flávio
Números divulgados nesta terça, 20, pela Big Data mostraram diferenças relevantes
Duas pesquisas presidenciais importantes sobre a sucessão presidencial foram divulgadas na última semana – Genial/Quaest e Real Time Big Data –, com algumas convergências e outras divergências em relação ao desempenho dos dois principais candidatos ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
A diferença que mais chama a atenção é em relação ao embate entre ambos no segundo turno. Enquanto a Genial/Quaest dá oito pontos de vantagem a Lula (45% a 37%), a Real Time Big Data dá empate técnico (45% a 42%). No primeiro turno, a vantagem do petista (doze pontos) também é maior na Genial/Quaest do que na Real Time Big Data (sete pontos).
Entre os recortes por segmento do eleitorado, a maior divergência está no voto da região Sudeste, que concentra 42% dos votantes do país e, por isso, é a que tem mais peso no resultado final. Enquanto a Genial/Quaest coloca Lula na frente de Flávio (35% a 28%), a Real Time Big Data dá um rigoroso empate numérico (37% a 37%).
Na região Sul, que tem 15% do eleitorado total do país, também há divergências significativas. Na Real Time Big Data, a vantagem de Flávio sobre Lula (41% a 27%, ou seja catorze pontos a mais) é maior do que na Genial/Quaest (37% a 29%, diferença de oito pontos).
Também há divergência significativa no voto por gênero. Enquanto a Genial/Quaest dá doze pontos de vantagem a Lula (42% a 30%) entre os homens, a Real Time Big Data coloca Flávio numericamente à frente (38% a 35%) nesse segmento.
Veja abaixo algumas comparações entre os levantamentos, que foram feitos com uma semana de diferença. A Genial/Quaest foi a campo entre 10 e 13 de julho, enquanto a Real Time Big Data ouviu os eleitores entre 18 e 20 de julho.
Os dois institutos fizeram um número parecido de entrevistas (2.004 no caso da Genial/Quaest e 2.000 no caso da Real Time Big Data), usaram a metodologia de abordagens presenciais e têm margens de erro iguais: dois pontos percentuais para mais ou para menos.
INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA
No cenário em que nenhum nome de presidenciável é apresentado ao eleitor, os dois institutos aferiram números bem diferentes.
GENIAL/QUAEST
Lula: 26%
Flávio Bolsonaro: 14%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 34%
Flávio: 26%
INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA NO PRIMEIRO TURNO
Os números ficaram bem parecidos, com percentuais idênticos para Lula e variação pouco acima do limite da margem de erro no caso de Flávio.
GENIAL/QUAEST
Lula: 40%
Flávio: 28%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 40%
Flávio: 33%
INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA NO SEGUNDO TURNO
A maior divergência nas simulações de intenção de voto entre os dois institutos. A Genial/Quaest dá Lula oito pontos à frente, enquanto a Real Time Big Data aponta empate na margem de erro.
GENIAL/QUAEST
Lula: 45%
Flávio: 37%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 45%
Flávio: 42%
REJEIÇÃO
Também há diferenças significativas entre os dois levantamentos no que se refere à rejeição de Flávio: a Genial/Quaest dá o maior número entre todos os institutos até agora (57%), sete pontos a mais que a Real Time Big Data.
GENIAL/QUAEST
Lula: 50%
Flávio: 57%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 48%
Flávio: 50%
APROVAÇÃO AO GOVERNO LULA
Aferições parecidas nas duas pesquisas, com diferenças dentro da margem de erro. A diferença é que Lula inverte a aprovação/desaprovação a seu favor na Genial/Quaest, mas isso não ocorre na Real Time Big Data.
GENIAL/QUAEST
Aprova: 48%
Desaprova: 47%
REAL TIME BIG DATA
Aprova: 46%
Desaprova: 50%
VOTO POR REGIÃO DO PAÍS
Muita diferença entre os dois institutos no Sudeste, onde a Genial/Quaest dá Lula à frente de Flávio, enquanto a Real Time Big Data dá empate numérico. No Nordeste e no Sul, ambas têm números parecidos.
– Sudeste
GENIAL/QUAEST
Lula: 35%
Flávio: 28%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 37%
Flávio: 37%
– Nordeste
GENIAL/QUAEST
Lula: 55%
Flávio: 24%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 54%
Flávio: 22%
– Sul
GENIAL/QUAEST
Lula: 29%
Flávio: 37%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 27%
Flávio: 41%
POR GÊNERO
Há diferenças significativas entre os dois levantamentos, especialmente entre os homens, segmento em que a Genial/Quaest dá vantagem a Lula e a Real Time Big Data dá empate técnico.
– Homens
GENIAL/QUAEST
Lula: 42%
Flávio: 30%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 35%
Flávio: 38%
– Mulheres
GENIAL/QUAEST
Lula: 38%
Flávio: 25%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 44%
Flávio: 29%
POR RELIGIÃO
Os dois levantamentos chegam a cenários semelhantes, com diferenças dentro ou pouco acima do limite da margem de erro. A Genial/Quaest vê uma vantagem maior de Flávio entre os evangélicos.
– Evangélicos
GENIAL/QUAEST
Lula: 26%
Flávio: 39%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 33%
Flávio: 41%
– Católicos
GENIAL/QUAEST
Lula: 49%
Flávio: 24%
REAL TIME BIG DATA
Lula: 44%
Flávio: 29%
INTENÇÃO DE VOTO PODE MUDAR?
Os dois institutos chegam a números parecidos sobre a certeza de voto dos eleitores de Lula e Flávio.
– Lula
GENIAL/QUAEST
Pode mudar: 23%
É definitiva: 77%
REAL TIME BIG DATA
Pode mudar: 27%
É definitiva: 73%
– Flávio
GENIAL/QUAEST
Pode mudar: 62%
É definitiva: 37%
REAL TIME BIG DATA
Pode mudar: 67%
É definitiva: 33%