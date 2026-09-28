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Política

Lula x Flávio: como cada candidato oscilou nas pesquisas Quaest em setembro

Novo levantamento divulgado nesta segunda, 28, mostra uma mudança na corrida presidencial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 15h54
Lula, de barba branca e terno azul, fala em púlpito com a bandeira do Brasil ao fundo. Ao lado, um homem de terno preto e gravata azul gesticula enquanto fala em um microfone
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, candidatos à Presidência  (Marcelo Camargo/Agência Brasil e Carlos Moura/Agência Senado)
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A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra uma mudança no quadro que vinha se formando nas últimas semanas da corrida presidencial. Lula (PT) passou de 37% para 39% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) oscilou de 33% para 34%. Com isso, a distância numérica entre os dois foi de quatro para cinco pontos percentuais. As variações individuais ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos, mas os dois deixaram a situação de empate técnico registrada na pesquisa anterior.

Como mudou a distância entre Lula e Flávio?

Na pesquisa divulgada no dia 2 de setembro, Lula aparecia com 37% e Flávio, com 29%, uma diferença de oito pontos percentuais. Em 7 de setembro, o presidente marcou 36% e o senador permaneceu em 29%, reduzindo a distância para sete pontos.

Na rodada de 14 de setembro, Lula continuou com 36%, enquanto Flávio chegou a 31%, deixando a diferença em cinco pontos. Em 21 de setembro, o presidente foi a 37% e o senador, a 33%, diminuindo a distância para quatro pontos e colocando os dois no limite do empate técnico considerando a margem de erro do levantamento.

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Agora, no dia 28 de setembro, Lula alcançou 39% e Flávio, 34%. A diferença voltou a cinco pontos percentuais. Augusto Cury (Avante) aparece com 4%, Ronaldo Caiado (PSD) também tem 4%, Renan Santos (Missão) registra 3% e Romeu Zema (Novo), 1%.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

E como está o segundo turno?

O cenário de segundo turno permanece mais apertado. Na nova rodada, Lula e Flávio aparecem numericamente empatados, com 42% das intenções de voto cada.

A série da Quaest mostra pequenas oscilações ao longo de setembro. No dia 2, Lula tinha 42% e Flávio, 41%. Cinco dias depois, ambos apareceram com 41%. Na pesquisa de 14 de setembro, Flávio marcou 42%, contra 40% de Lula. Em 21 de setembro, o senador manteve 42% e o presidente foi a 41%. Todas essas diferenças estavam dentro da margem de erro.

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Com o empate em 42% registrado agora, a Quaest mantém os dois candidatos tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno.

Como foi feita a nova pesquisa?

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-06520/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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