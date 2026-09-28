Lula x Flávio: como cada candidato oscilou nas pesquisas Quaest em setembro

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A pesquisa Quaest mais recente indica uma mudança na corrida presidencial: Lula alcança 39% e Flávio Bolsonaro 34% no primeiro turno, ampliando a distância para cinco pontos e superando o empate técnico. No segundo turno, ambos aparecem numericamente empatados com 42%. Confira a análise completa.

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A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra uma mudança no quadro que vinha se formando nas últimas semanas da corrida presidencial. Lula (PT) passou de 37% para 39% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) oscilou de 33% para 34%. Com isso, a distância numérica entre os dois foi de quatro para cinco pontos percentuais. As variações individuais ocorreram dentro da margem de erro de dois pontos, mas os dois deixaram a situação de empate técnico registrada na pesquisa anterior.

Como mudou a distância entre Lula e Flávio?

Na pesquisa divulgada no dia 2 de setembro, Lula aparecia com 37% e Flávio, com 29%, uma diferença de oito pontos percentuais. Em 7 de setembro, o presidente marcou 36% e o senador permaneceu em 29%, reduzindo a distância para sete pontos.

Na rodada de 14 de setembro, Lula continuou com 36%, enquanto Flávio chegou a 31%, deixando a diferença em cinco pontos. Em 21 de setembro, o presidente foi a 37% e o senador, a 33%, diminuindo a distância para quatro pontos e colocando os dois no limite do empate técnico considerando a margem de erro do levantamento.

Agora, no dia 28 de setembro, Lula alcançou 39% e Flávio, 34%. A diferença voltou a cinco pontos percentuais. Augusto Cury (Avante) aparece com 4%, Ronaldo Caiado (PSD) também tem 4%, Renan Santos (Missão) registra 3% e Romeu Zema (Novo), 1%.

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E como está o segundo turno?

O cenário de segundo turno permanece mais apertado. Na nova rodada, Lula e Flávio aparecem numericamente empatados, com 42% das intenções de voto cada.

A série da Quaest mostra pequenas oscilações ao longo de setembro. No dia 2, Lula tinha 42% e Flávio, 41%. Cinco dias depois, ambos apareceram com 41%. Na pesquisa de 14 de setembro, Flávio marcou 42%, contra 40% de Lula. Em 21 de setembro, o senador manteve 42% e o presidente foi a 41%. Todas essas diferenças estavam dentro da margem de erro.

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Com o empate em 42% registrado agora, a Quaest mantém os dois candidatos tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno.

Como foi feita a nova pesquisa?

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-06520/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.