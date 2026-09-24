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Política

Lula x Flávio Bolsonaro: o que aponta a nova pesquisa Datafolha a dez dias da eleição

Levantamento presidencial divulgado nesta quinta-feira mostra os candidatos de PT e PL empatados tecnicamente tanto no primeiro quanto no segundo turno

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 18h49 | Atualizado em 24 set 2026, 19h22
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Lula x Flávio Bolsonaro: o que aponta a nova pesquisa Datafolha a dez dias da eleição Priorizar nos meus resultados Google

A dez dias da votação em primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão empatados tecnicamente no primeiro e no segundo turnos, segundo pesquisa Datafolha feita entre os dias 22 e 23 de setembro e divulgada nesta quinta-feira, 24.

De acordo com o levantamento, no primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto, enquanto o senador chega a 36%, o que configura empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada há uma semana, no dia 17, Lula tinha 39% contra 36% de Flávio — ou seja, o petista oscilou um ponto para cima, enquanto o candidato do PL ficou estável.

Veja abaixo a pesquisa completa no primeiro turno:

Siga

Lula (PT): 40% (era 39%)

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Flávio Bolsonaro (PL): 36% (era 36%)

Augusto Cury (Avante): 5% (era 6%)

Ronaldo Caiado (PSD): 4% (era 4%)

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Renan Santos (Missão): 3% (era 3%)

Romeu Zema (Novo): 1% (era 2%)

Samara Martins (UP): 1% (era 1%)

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Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 1%)

Branco/nulo/nenhum: 5% (era 6%)

Indecisos: 2% (era 3%)

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Segundo turno

No segundo turno, Lula tem 47% das intenções de voto contra 45% de Flávio Bolsonaro, o que também configura empate técnico. Na pesquisa anterior, o petista tinha 46% contra 44% do candidato do PL — ou seja, tanto o presidente quanto o senador oscilaram um ponto para cima.

Veja os cenários de segundo turno:

Lula 47% a 45% Flávio Bolsonaro (era 46% a 44%)

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Lula 46% a 44% Ronaldo Caiado (era 46% a 42%)

Lula 46% a 43% Augusto Cury (era 44% a 44%)

Lula 48% a 39% Renan Santos (era 47% a 38%)

Lula 48% a 39% Romeu Zema (era 48% a 39%)

Segundo o Datafolha, o novo levantamento captou o impacto de assuntos importantes da campanha eleitoral, como as novas revelações envolvendo o escândalo do Banco Master, o reajuste do programa Bolsa Família e o discurso de Lula na ONU, onde explorou principalmente o tema da interferência externa no processo eleitoral.

O quase imobilismo dos dois candidatos — ou a oscilação ponto a ponto — deve intensificar na última semana os esforços dos dois candidatos pelo voto útil. Somados, Cury, Caiado, Renan e Zema têm treze pontos percentuais, que podem ser decisivos se houver algum deslocamento expressivo de eleitores.

Metodologia

A nova pesquisa foi feita com 2. 002 eleitores, de forma presencial, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº BR-00304/2026.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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