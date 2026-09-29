A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a cinco dias da eleição
Com polarização cristalizada, candidatos estão tecnicamente empatados no segundo turno, com vantagem numérica de apenas 0,1 ponto para um deles
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o primeiro turno e empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo, de acordo com a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.005 eleitores de todo o país entre os dias 23 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Lula tem 45,3% das intenções, enquanto Flávio aparece com 42,2%. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. Apesar da liderança petista neste momento, no segundo turno o quadro se inverte, com ambos empatados tecnicamente e leve vantagem numérica de 0,1 ponto para o senador de direita. Confira os números abaixo e a evolução temporal da situação no gráfico.
Primeiro turno
- Lula (PT): 45.3%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42.2%
- Renan Santos (Missão): 5.2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2.0%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1.8%
- Zema (Novo): 0.9%
- Outros: 0.5%
- Voto branco / nulo: 0.9%
- Não sei: 1.2%
Os “outros” que pontuaram foram Samara Martins (UP), com 0.4%, e Rui Costa Pimenta (PCO), com 0.1%. Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.
Segundo turno
Cenário 1
- Lula: 47.6%
- Flávio Bolsonaro: 47.7% (+0.1pp)
- Branco/Nulo/Não sei: 4.8%
O instituto também desenhou outros eventuais cenários de segundo turno, do presidente Lula contra os outros candidatos. Nesses casos, o petista venceria qualquer opositor com vantagens que vão de 2,5 pontos (contra Ronaldo Caiado, do PSD) a 17,5 pontos (contra Renan Santos, do Missão). Veja abaixo esses cenários.
Cenário 2
- Lula: 45.9% (+2.5pp)
- Ronaldo Caiado: 43.4%
- Branco/Nulo/Não sei: 10.8%
Cenário 3
- Lula: 47.4% (+6.2pp)
- Romeu Zema: 41.2%
- Branco/Nulo/Não sei: 11.4%
Cenário 4
- Lula: 46.2% (+10.1pp)
- Augusto Cury: 36.1%
- Branco/Nulo/Não sei: 17.7%
Cenário 5
- Lula: 46.4% (+17.5pp)
- Renan Santos: 28.9%
- Branco/Nulo/Não sei: 24.7%
O governo Lula na avaliação dos brasileiros
O instituto AtlasIntel também questionou os entrevistados sobre como avaliam o terceiro governo de Lula. No geral, a gestão é mais desaprovada (para 53,6%) do que aprovada (para 45,2%).
Aprovação
- Desaprovo: 53.6%
- Aprovo: 45.2%
- Não sei: 1.2%
Avaliação
- Ruim/Péssimo: 50.8%
- Ótimo/Bom: 40.2%
- Regular: 9.0%
A pesquisa foi registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-04391/2026.