A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a cinco dias da eleição

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Nova pesquisa AtlasIntel aponta Lula à frente no primeiro turno das eleições, mas em um empate técnico acirrado com Flávio Bolsonaro no segundo. O levantamento, realizado com 5.005 eleitores, detalha os diversos cenários eleitorais e a percepção da população sobre a atual gestão do presidente. Veja os números completos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o primeiro turno e empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo, de acordo com a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.005 eleitores de todo o país entre os dias 23 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 45,3% das intenções, enquanto Flávio aparece com 42,2%. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. Apesar da liderança petista neste momento, no segundo turno o quadro se inverte, com ambos empatados tecnicamente e leve vantagem numérica de 0,1 ponto para o senador de direita. Confira os números abaixo e a evolução temporal da situação no gráfico.

Primeiro turno

Lula (PT): 45.3%

Flávio Bolsonaro (PL): 42.2%

Renan Santos (Missão): 5.2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2.0%

Ronaldo Caiado (PSD): 1.8%

Zema (Novo): 0.9%

Outros: 0.5%

Voto branco / nulo: 0.9%

Não sei: 1.2%

Os “outros” que pontuaram foram Samara Martins (UP), com 0.4%, e Rui Costa Pimenta (PCO), com 0.1%. Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

Segundo turno

Cenário 1

Lula: 47.6%

Flávio Bolsonaro: 47.7% (+0.1pp)

(+0.1pp) Branco/Nulo/Não sei: 4.8%

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O instituto também desenhou outros eventuais cenários de segundo turno, do presidente Lula contra os outros candidatos. Nesses casos, o petista venceria qualquer opositor com vantagens que vão de 2,5 pontos (contra Ronaldo Caiado, do PSD) a 17,5 pontos (contra Renan Santos, do Missão). Veja abaixo esses cenários.

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Cenário 2

Lula: 45.9% (+2.5pp)

Ronaldo Caiado: 43.4%

Branco/Nulo/Não sei: 10.8%

Cenário 3

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Lula: 47.4% (+6.2pp)

Romeu Zema: 41.2%

Branco/Nulo/Não sei: 11.4%

Cenário 4

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Lula: 46.2% (+10.1pp)

Augusto Cury: 36.1%

Branco/Nulo/Não sei: 17.7%

Cenário 5

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Lula: 46.4% (+17.5pp)

Renan Santos: 28.9%

Branco/Nulo/Não sei: 24.7%

A pesquisa foi registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-04391/2026.