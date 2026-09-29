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Política

A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a cinco dias da eleição

Com polarização cristalizada, candidatos estão tecnicamente empatados no segundo turno, com vantagem numérica de apenas 0,1 ponto para um deles

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 07h30 | Atualizado em 29 set 2026, 11h39
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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A nova pesquisa AtlasIntel sobre a disputa Lula x Flávio Bolsonaro a cinco dias da eleição Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o primeiro turno e empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo, de acordo com a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 29. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.005 eleitores de todo o país entre os dias 23 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Lula tem 45,3% das intenções, enquanto Flávio aparece com 42,2%. Nenhum outro candidato chegou a atingir dois dígitos. Apesar da liderança petista neste momento, no segundo turno o quadro se inverte, com ambos empatados tecnicamente e leve vantagem numérica de 0,1 ponto para o senador de direita. Confira os números abaixo e a evolução temporal da situação no gráfico.

Primeiro turno

  • Lula (PT): 45.3%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 42.2%
  • Renan Santos (Missão): 5.2%
  • Escritor Augusto Cury (Avante): 2.0%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1.8%
  • Zema (Novo): 0.9%
  • Outros: 0.5%
  • Voto branco / nulo: 0.9%
  • Não sei: 1.2%

Os “outros” que pontuaram foram Samara Martins (UP), com 0.4%, e Rui Costa Pimenta (PCO), com 0.1%. Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram.

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Segundo turno

Cenário 1

  • Lula: 47.6%
  • Flávio Bolsonaro: 47.7% (+0.1pp)
  • Branco/Nulo/Não sei: 4.8%
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Evolução temporal da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno - AtlasIntel
Evolução temporal da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno – AtlasIntel (AtlasIntel/Reprodução)

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O instituto também desenhou outros eventuais cenários de segundo turno, do presidente Lula contra os outros candidatos. Nesses casos, o petista venceria qualquer opositor com vantagens que vão de 2,5 pontos (contra Ronaldo Caiado, do PSD) a 17,5 pontos (contra Renan Santos, do Missão). Veja abaixo esses cenários.

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Cenário 2

  • Lula: 45.9% (+2.5pp)
  • Ronaldo Caiado: 43.4%
  • Branco/Nulo/Não sei: 10.8%

Cenário 3

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  • Lula: 47.4% (+6.2pp)
  • Romeu Zema: 41.2%
  • Branco/Nulo/Não sei: 11.4%

Cenário 4

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  • Lula: 46.2% (+10.1pp)
  • Augusto Cury: 36.1%
  • Branco/Nulo/Não sei: 17.7%

Cenário 5

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  • Lula: 46.4% (+17.5pp)
  • Renan Santos: 28.9%
  • Branco/Nulo/Não sei: 24.7%

O governo Lula na avaliação dos brasileiros

O instituto AtlasIntel também questionou os entrevistados sobre como avaliam o terceiro governo de Lula. No geral, a gestão é mais desaprovada (para 53,6%) do que aprovada (para 45,2%).

Aprovação

  • Desaprovo: 53.6%
  • Aprovo: 45.2%
  • Não sei: 1.2%

Avaliação 

  • Ruim/Péssimo: 50.8%
  • Ótimo/Bom: 40.2%
  • Regular: 9.0%

A pesquisa foi registrada no site do Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-04391/2026.

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