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Política

Lula x Flávio: pesquisa AtlasIntel aponta de quem os brasileiros têm mais medo

Pesquisa questionou os eleitores qual cenário mais preocupa para o comando do país a partir de 2027

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 15h15 | Atualizado em 10 set 2026, 15h43
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
Lula e Flávio Bolsonaro são os principais personagens da eleição presidencial deste ano (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Lula x Flávio: pesquisa AtlasIntel aponta de quem os brasileiros têm mais medo Priorizar nos meus resultados Google

A mais recente pesquisa nacional do AtlasIntel, divulgada na tarde desta quinta-feira, 10, questionou aos eleitores o que lhes dá mais medo ou preocupação, a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para comandar o Planalto a partir de 2027. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.000 eleitores de todo o país entre os dias 4 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Nesse quesito, Flávio supera Lula numericamente por 0,9 ponto percentual, ou seja: numericamente, a eleição dele dá mais medo aos eleitores do que a manutenção do presidente Lula no cargo. Apesar disso, ambos estão empatados tecnicamente pela margem erro. Confira os números abaixo.

“Pensando no futuro do país no contexto das eleições presidenciais deste ano, qual dos seguintes resultados possíveis te causa mais medo ou preocupação?”

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A eleição de Flávio Bolsonaro: 45.9%

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A reeleição do presidente Lula: 45.0%
Ambos me preocupam igualmente: 8.8%
Não sei: 0.3%

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Rejeições

Contraditoriamente, ao serem questionados sobre quais candidatos mais rejeitam, os eleitores dizem rejeitar mais o presidente Lula, que atinge a marca de 52,5%. Em segundo lugar, e fora da margem de erro, aparece Flávio, com 49,6%.

  • Lula (PT): 52.5%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 49.6%
  • Jair Bolsonaro (PL): 37.7% (inelegível)
  • Renan Santos (Missão): 35.7%
  • Pablo Marçal (PRTB): 35.1% (inelegível)
  • Romeu Zema (Novo): 31.6%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 28.1%
  • Augusto Cury (Avante): 25.6%
  • Nenhum destes: 0.7%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.

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AtlasIntel
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