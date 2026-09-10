Lula x Flávio: pesquisa AtlasIntel aponta de quem os brasileiros têm mais medo

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Uma nova pesquisa AtlasIntel revela o que mais assusta os eleitores brasileiros entre a reeleição de Lula e uma possível eleição de Flávio Bolsonaro, com resultados tecnicamente empatados. O levantamento também detalha os índices de rejeição dos principais candidatos. Confira a análise completa.

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A mais recente pesquisa nacional do AtlasIntel, divulgada na tarde desta quinta-feira, 10, questionou aos eleitores o que lhes dá mais medo ou preocupação, a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para comandar o Planalto a partir de 2027. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.000 eleitores de todo o país entre os dias 4 e 9 de setembro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Nesse quesito, Flávio supera Lula numericamente por 0,9 ponto percentual, ou seja: numericamente, a eleição dele dá mais medo aos eleitores do que a manutenção do presidente Lula no cargo. Apesar disso, ambos estão empatados tecnicamente pela margem erro. Confira os números abaixo.

“Pensando no futuro do país no contexto das eleições presidenciais deste ano, qual dos seguintes resultados possíveis te causa mais medo ou preocupação?”

A eleição de Flávio Bolsonaro: 45.9%

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A reeleição do presidente Lula: 45.0%

Ambos me preocupam igualmente: 8.8%

Não sei: 0.3%

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Rejeições

Contraditoriamente, ao serem questionados sobre quais candidatos mais rejeitam, os eleitores dizem rejeitar mais o presidente Lula, que atinge a marca de 52,5%. Em segundo lugar, e fora da margem de erro, aparece Flávio, com 49,6%.

Lula (PT): 52.5%

Flávio Bolsonaro (PL): 49.6%

Jair Bolsonaro (PL): 37.7% (inelegível)

Renan Santos (Missão): 35.7%

Pablo Marçal (PRTB): 35.1% (inelegível)

Romeu Zema (Novo): 31.6%

Ronaldo Caiado (PSD): 28.1%

Augusto Cury (Avante): 25.6%

Nenhum destes: 0.7%

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01452/2026.