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Política

Lula x Flávio: as duas pesquisas sobre a eleição presidencial que devem sair na próxima semana

Levantamentos da Nexus e da AtlasIntel, previstos para 29 e 30 de junho, devem oferecer novos sinais sobre o cenário da corrida ao Planalto em 2026

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 23h09
Montagem de dois políticos: à esquerda, um homem de cabelo escuro e olhos claros, olhando para cima e à direita, com a boca entreaberta; à direita, um homem idoso de cabelo e barba brancos, com a boca aberta e um microfone preto à frente
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Ton Molina/Agência Senado/Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Levantamentos da Nexus e da AtlasIntel, com divulgação prevista para a semana que vem, devem atualizar o cenário da disputa ao Palácio do Planalto em 2026 e medir as intenções de voto dos eleitores na disputa presidencial. As pesquisas levam em consideração acontecimentos recentes relevantes como a operação da PF envolvendo o senador Jaques Wagner, aliado de Lula, e o embate nas redes sociais entre Michelle Bolsonaro e Flávio.

A pesquisa Nexus, que pode ser divulgada a partir da segunda-feira, 29 de junho, contará com 2.000 entrevistados e será realizada por telefone, enquanto a pesquisa da AtlasIntel, que entrevistará 5.000 eleitores e deve ser divulgada na terça-feira, 30, será feita por meio de questionário estruturado aplicado pela internet.

A principal questão é saber se Lula consolida a vantagem observada nas últimas semanas ou se Flávio Bolsonaro começa a interromper o ciclo de desgaste registrado desde que viu seu nome envolvido no caso do Banco Master.

A expectativa em torno da AtlasIntel aumentou após uma sequência de levantamentos que passaram a apontar vantagem mais consistente de Lula. O Datafolha, divulgado no último sábado, mostrou o presidente com 47% das intenções de voto contra 43% de Flávio Bolsonaro no principal cenário de segundo turno, repetindo exatamente os números registrados um mês antes. No primeiro turno, Lula aparece com 41%, enquanto o senador soma 31%.

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Antes disso, BTG/Nexus e CNT/MDA também registraram crescimento da dianteira do presidente. A BTG apontou Lula com 49% contra 43% de Flávio no segundo turno, enquanto a CNT/MDA registrou vantagem ainda maior: 49,3% a 36,8%.

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Os levantamentos divulgados ao longo de junho passaram a indicar uma tendência relativamente consistente: Lula estabilizou sua liderança nacional, enquanto Flávio interrompeu a queda observada após o episódio envolvendo Daniel Vorcaro, mas ainda não conseguiu recuperar o terreno perdido.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como serão feitas as pesquisas?

AtlasIntel

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No cenário estimulado da AtlasIntel, o instituto incluiu 13 nomes para a disputa presidencial de 2026, reunindo candidatos de diferentes partidos. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), o levantamento testa os nomes de Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Joaquim Barbosa (DC), Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP). Em um dos cenários testados a pesquisa também traz o nome de Michelle Bolsonaro (PL) e Fernando Haddad (PT).

Além dos candidatos à presidência, o levantamento também testa a imagem de figuras políticas relevantes como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, a primeira-dama Janja, o deputado federal Nikolas Ferreira, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

A AtlasIntel também dedicou um bloco específico de seu questionário para medir os efeitos da crise interna no bolsonarismo, com perguntas sobre o embate entre Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. O instituto busca aferir qual dos dois é visto pelos eleitores como mais fiel às orientações políticas de Jair Bolsonaro, além de medir o alcance e a repercussão do vídeo publicado por Michelle nas redes sociais relatando divergências políticas e pessoais com Flávio.

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Outro bloco relevante tenta medir a percepção dos eleitores sobre o escândalo do Banco Master e seus possíveis efeitos na disputa presidencial. O questionário busca identificar qual grupo político é visto como mais associado ao esquema de supostas fraudes financeiras — aliados de Lula, de Bolsonaro, o Centrão ou todos igualmente —, além de aferir o grau de conhecimento sobre as investigações envolvendo o senador Jaques Wagner.

Nexus

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O instituto incluiu nove nomes para a disputa presidencial de 2026. Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL), o levantamento traz os nomes de Renan Santos (Missão), Romeu Zema (Novo), Joaquim Barbosa (DC), Ronaldo Caiado (PSD), Aécio Neves (PSDB), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza).

Além das perguntas sobre intenção de voto, o questionário da Nexus também inclui blocos destinados a medir o grau de conhecimento do eleitorado sobre episódios recentes envolvendo personagens centrais da disputa política. Entre os temas abordados está a repercussão dos áudios de conversas entre o pré-candidato Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, nos quais ambos tratam do pagamento de 134 milhões de reais por Vorcaro para financiar o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A pesquisa também traz perguntas sobre a operação da Polícia Federal que investiga o senador Jaques Wagner, ex-líder do governo Lula no Senado, por suposto envolvimento financeiro com Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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