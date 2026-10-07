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Política

Lula x Flávio: a primeira pesquisa Quaest em um estado do Nordeste no segundo turno

Levantamento será divulgado em 13 de outubro e vai medir a disputa presidencial e a corrida pelo governo estadual

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 21h40 | Atualizado em 7 out 2026, 21h44
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro  (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Lula x Flávio: a primeira pesquisa Quaest em um estado do Nordeste no segundo turno Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) serão testados em uma nova pesquisa Quaest sobre o segundo turno das eleições presidenciais no Rio Grande do Norte, estado onde o petista recebeu 59,75% dos votos no primeiro turno, contra 34,77% do adversário.

O levantamento será divulgado na próxima terça-feira, 13 de outubro, e também vai investigar a disputa pelo governo estadual, além da influência de lideranças políticas nacionais sobre o eleitorado potiguar.

A pesquisa será a primeira da Quaest no Rio Grande do Norte nesta etapa da eleição e permitirá conhecer as intenções de voto dos eleitores do estado após a definição dos confrontos do segundo turno, marcado para 25 de outubro.

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Como será medida a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O questionário da Quaest prevê dois formatos de avaliação da corrida presidencial. Na modalidade espontânea, os entrevistados serão convidados a informar em quem pretendem votar sem a apresentação dos nomes dos candidatos.

Na pesquisa estimulada, serão apresentados os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro, com a possibilidade de o eleitor declarar voto branco ou nulo, afirmar que não pretende comparecer às urnas ou dizer que ainda está indeciso.

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O instituto também vai investigar a firmeza das escolhas eleitorais. Os entrevistados deverão responder se consideram o voto definitivo ou se admitem mudar de candidato até o dia da eleição. Outra pergunta buscará identificar em quem os participantes votaram no primeiro turno.

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Como foi o primeiro turno no Rio Grande do Norte?

Lula venceu o primeiro turno presidencial no Rio Grande do Norte com 59,75% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 34,77%. A diferença entre os dois candidatos foi de 24,98 pontos percentuais.

A disputa pelo governo estadual também será decidida no segundo turno. Allyson Bezerra (União Brasil) terminou a primeira etapa na liderança, com 36,94% dos votos, seguido por Cadu de Lula (PT), que recebeu 36,16%. A diferença entre os dois foi de apenas 0,78 ponto percentual. Para o Senado, foram eleitos Styvenson Valentim (Podemos), com 29,25%, e Samanda de Lula (PT), com 17,63%.

Entre os candidatos à Câmara dos Deputados, Natália Bonavides (PT) recebeu 215.509 votos, enquanto Nina Souza (PL) conquistou 185.248. Na eleição para a Assembleia Legislativa, Coronel Azevedo (PL) obteve 105.403 votos e Ezequiel Ferreira (PSDB), 73.217.

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O que a Quaest irá investigar na disputa pelo governo estadual?

Além da eleição presidencial, a pesquisa vai medir as intenções de voto para o segundo turno entre Allyson Bezerra e Cadu de Lula, que chegaram à etapa decisiva separados por menos de um ponto percentual dos votos no primeiro turno.

O instituto vai apresentar cenários espontâneo e estimulado, investigar se os eleitores consideram sua escolha definitiva e perguntar quem acreditam que vencerá a eleição estadual, independentemente do próprio voto. O questionário também pretende identificar o grau de conhecimento dos candidatos e a imagem que cada um possui entre os eleitores.

Outra parte do levantamento será dedicada à avaliação de características atribuídas aos dois concorrentes. Os entrevistados deverão indicar qual candidato consideram mais experiente, honesto, inovador, trabalhador e preparado para enfrentar problemas nas áreas de segurança pública, saúde e combate à corrupção.

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A pesquisa também vai investigar qual dos dois é visto como mais preocupado com os pobres, mais carismático e mais capaz de tomar decisões em momentos de crise.

Qual será o peso dos apoios de Lula e Flávio Bolsonaro?

A influência das lideranças nacionais sobre a disputa estadual terá um espaço específico no levantamento. A Quaest vai perguntar aos eleitores se preferem que o próximo governador seja aliado de Lula, aliado de Bolsonaro ou independente dos dois grupos políticos.

O questionário também buscará identificar se os entrevistados sabem quais candidatos ao governo estadual recebem o apoio de Lula, Flávio Bolsonaro e da governadora Fátima Bezerra (PT).

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Outra pergunta será direcionada aos eleitores que votaram em candidatos eliminados no primeiro turno estadual. Eles deverão informar quem acreditam que esses concorrentes apoiarão na disputa entre Allyson e Cadu de Lula.

Além disso, a pesquisa vai investigar a aprovação do presidente Lula e da governadora Fátima Bezerra, também do PT, entre os eleitores potiguares e solicitar uma avaliação da administração, com respostas que vão de ótimo a péssimo.

Quando será divulgada a pesquisa Quaest?

A pesquisa Quaest está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07044/2026. O levantamento será realizado entre os dias 9 e 12 de outubro, com divulgação prevista para 13 de outubro.

Serão entrevistados 1.098 eleitores no Rio Grande do Norte. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa é de responsabilidade da Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. e foi contratada pela TV Cabugi.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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