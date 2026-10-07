Lula x Flávio: a primeira pesquisa Quaest em um estado do Nordeste no segundo turno
Levantamento será divulgado em 13 de outubro e vai medir a disputa presidencial e a corrida pelo governo estadual
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) serão testados em uma nova pesquisa Quaest sobre o segundo turno das eleições presidenciais no Rio Grande do Norte, estado onde o petista recebeu 59,75% dos votos no primeiro turno, contra 34,77% do adversário.
O levantamento será divulgado na próxima terça-feira, 13 de outubro, e também vai investigar a disputa pelo governo estadual, além da influência de lideranças políticas nacionais sobre o eleitorado potiguar.
A pesquisa será a primeira da Quaest no Rio Grande do Norte nesta etapa da eleição e permitirá conhecer as intenções de voto dos eleitores do estado após a definição dos confrontos do segundo turno, marcado para 25 de outubro.
Como será medida a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?
O questionário da Quaest prevê dois formatos de avaliação da corrida presidencial. Na modalidade espontânea, os entrevistados serão convidados a informar em quem pretendem votar sem a apresentação dos nomes dos candidatos.
Na pesquisa estimulada, serão apresentados os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro, com a possibilidade de o eleitor declarar voto branco ou nulo, afirmar que não pretende comparecer às urnas ou dizer que ainda está indeciso.
O instituto também vai investigar a firmeza das escolhas eleitorais. Os entrevistados deverão responder se consideram o voto definitivo ou se admitem mudar de candidato até o dia da eleição. Outra pergunta buscará identificar em quem os participantes votaram no primeiro turno.
Como foi o primeiro turno no Rio Grande do Norte?
Lula venceu o primeiro turno presidencial no Rio Grande do Norte com 59,75% dos votos, enquanto Flávio Bolsonaro recebeu 34,77%. A diferença entre os dois candidatos foi de 24,98 pontos percentuais.
A disputa pelo governo estadual também será decidida no segundo turno. Allyson Bezerra (União Brasil) terminou a primeira etapa na liderança, com 36,94% dos votos, seguido por Cadu de Lula (PT), que recebeu 36,16%. A diferença entre os dois foi de apenas 0,78 ponto percentual. Para o Senado, foram eleitos Styvenson Valentim (Podemos), com 29,25%, e Samanda de Lula (PT), com 17,63%.
Entre os candidatos à Câmara dos Deputados, Natália Bonavides (PT) recebeu 215.509 votos, enquanto Nina Souza (PL) conquistou 185.248. Na eleição para a Assembleia Legislativa, Coronel Azevedo (PL) obteve 105.403 votos e Ezequiel Ferreira (PSDB), 73.217.
O que a Quaest irá investigar na disputa pelo governo estadual?
Além da eleição presidencial, a pesquisa vai medir as intenções de voto para o segundo turno entre Allyson Bezerra e Cadu de Lula, que chegaram à etapa decisiva separados por menos de um ponto percentual dos votos no primeiro turno.
O instituto vai apresentar cenários espontâneo e estimulado, investigar se os eleitores consideram sua escolha definitiva e perguntar quem acreditam que vencerá a eleição estadual, independentemente do próprio voto. O questionário também pretende identificar o grau de conhecimento dos candidatos e a imagem que cada um possui entre os eleitores.
Outra parte do levantamento será dedicada à avaliação de características atribuídas aos dois concorrentes. Os entrevistados deverão indicar qual candidato consideram mais experiente, honesto, inovador, trabalhador e preparado para enfrentar problemas nas áreas de segurança pública, saúde e combate à corrupção.
A pesquisa também vai investigar qual dos dois é visto como mais preocupado com os pobres, mais carismático e mais capaz de tomar decisões em momentos de crise.
Qual será o peso dos apoios de Lula e Flávio Bolsonaro?
A influência das lideranças nacionais sobre a disputa estadual terá um espaço específico no levantamento. A Quaest vai perguntar aos eleitores se preferem que o próximo governador seja aliado de Lula, aliado de Bolsonaro ou independente dos dois grupos políticos.
O questionário também buscará identificar se os entrevistados sabem quais candidatos ao governo estadual recebem o apoio de Lula, Flávio Bolsonaro e da governadora Fátima Bezerra (PT).
Outra pergunta será direcionada aos eleitores que votaram em candidatos eliminados no primeiro turno estadual. Eles deverão informar quem acreditam que esses concorrentes apoiarão na disputa entre Allyson e Cadu de Lula.
Além disso, a pesquisa vai investigar a aprovação do presidente Lula e da governadora Fátima Bezerra, também do PT, entre os eleitores potiguares e solicitar uma avaliação da administração, com respostas que vão de ótimo a péssimo.
Quando será divulgada a pesquisa Quaest?
A pesquisa Quaest está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07044/2026. O levantamento será realizado entre os dias 9 e 12 de outubro, com divulgação prevista para 13 de outubro.
Serão entrevistados 1.098 eleitores no Rio Grande do Norte. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
A pesquisa é de responsabilidade da Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda. e foi contratada pela TV Cabugi.
VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.