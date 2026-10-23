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Política

Lula x Flávio: a nova pesquisa do instituto que mais acertou no 1º turno

Veritá passou a apontar vantagem de Flávio Bolsonaro a dois dias do segundo turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 17h21 | Atualizado em 23 out 2026, 17h57
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (Vittor Sales e Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula x Flávio: a nova pesquisa do instituto que mais acertou no 1º turno Priorize VEJA no Google

A pesquisa do instituto Veritá, o que mais se aproximou do resultado do primeiro turno, passou a apontar vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em levantamento divulgado nesta sexta-feira, 23, dois dias antes do segundo turno das eleições.

Em votos válidos, excluindo brancos e nulos, Flávio tem 51,3% das intenções de voto, e Lula, 48,7%. Como a margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, o candidato do PL está à frente.

Na rodada anterior, divulgada na quarta-feira, 21, o cenário era de empate técnico entre os dois: Flávio tinha 50,7% e Lula, 49,3%. As movimentações se deram dentro da margem de erro.

No primeiro turno, o Veritá foi quem mais se aproximou do resultado das urnas. Na última pesquisa antes do primeiro turno, o instituto apontou 47% dos votos válidos para Flávio e 45% para Lula. No dia 4, 47,03% dos eleitores preferiram o senador, contra 45,16% do presidente.

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Veja os números da pesquisa para presidente do instituto Veritá:

Votos válidos

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 51,3%
  • Lula (PT): 48,7%

Votos totais 

  • Flávio Bolsonaro (PL): 50,2%
  • Lula (PT): 47,5%
  • Branco/nulo: 1,4%
  • Não sabe/não respondeu: 0,9%
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Sobre a pesquisa

De iniciativa própria, o instituto Veritá coletou 15.554 entrevistas com eleitores por telefone entre os dias 18 e 22 de outubro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é BR-06070/2026.

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