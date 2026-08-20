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Política

Lula x Flávio: a nova pesquisa Quaest no segundo maior colégio eleitoral do país

Além da corrida ao Palácio do Planalto, levantamento vai medir as intenções de voto para governador e senador no estado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 06h30
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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Uma nova pesquisa eleitoral vai medir a intenção de voto dos eleitores de Minas Gerais para a Presidência da República. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira, 19 de agosto, pela Quaest e terá 1.506 entrevistas.

Além da corrida presidencial, o questionário inclui perguntas sobre a disputa pelo governo de Minas Gerais e pelas duas vagas do estado no Senado. O levantamento também testa como os eleitores avaliam eventuais apoios de Lula, Flávio Bolsonaro e do ex-governador Zema aos candidatos ao governo estadual.

Quais candidatos aparecem na disputa presidencial?

O questionário apresenta dois cenários de primeiro turno. No primeiro, são testados 13 nomes: Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

No segundo cenário, Pablo Marçal não é apresentado, e a lista passa a ter 12 candidatos. O questionário também mede se o voto para presidente é definitivo ou ainda pode mudar até a eleição.

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O eleitor mineiro já definiu seu voto?

Depois da pergunta sobre intenção de voto, o questionário investiga se a escolha para presidente é definitiva ou se ainda pode mudar caso algo aconteça até as eleições.

A pesquisa também mede a avaliação do governo Lula. Os entrevistados são questionados se aprovam ou desaprovam o trabalho do presidente e, em seguida, classificam a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

O que a pesquisa vai medir nas disputas de Minas?

Para o governo estadual, o levantamento testa Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU).

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A pesquisa apresenta seis cenários de segundo turno entre Alexandre Kalil, Cleitinho Azevedo, Mateus Simões e Patrus Ananias. O eleitor também é questionado sobre sua preferência para a primeira e para a segunda vaga ao Senado.

Quando os resultados serão divulgados?

A coleta das entrevistas está prevista para ocorrer entre 21 e 24 de agosto, e a divulgação dos resultados está marcada para 25 de agosto. A pesquisa foi registrada sob o número BR-09818/2026. O levantamento terá 1.506 entrevistas e nível de confiança de 95%. A margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A responsável pela pesquisa é a Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda e o contratante é a Globo Comunicação e Participações S/A.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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