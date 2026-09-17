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Política

Lula x Flávio: a nova pesquisa Quaest no maior colégio eleitoral do Brasil

O levantamento será divulgado em 23 de setembro, com 1.800 entrevistas, e avaliará as disputas pela Presidência, pelo governo estadual e pelo Senado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 22h20
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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A nova pesquisa Quaest sobre as eleições de 2026 vai investigar como o eleitor de São Paulo — maior colégio eleitoral do país — se posiciona diante da disputa pela Presidência da República. O questionário inclui cenários de primeiro e segundo turno entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), além de avaliar a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes, a eleição para o Senado e a percepção dos paulistas sobre os governos federal e estadual.

O levantamento também pretende medir o grau de definição do voto, a identificação política dos entrevistados e os temas que podem influenciar a escolha do eleitor ao longo da campanha.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-08886/2026 e foi contratada pela TV Globo. O levantamento está previsto para ocorrer de 19 a 22 de setembro, com divulgação programada para o dia 23. Serão feitas 1.800 entrevistas, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.

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Como aparece a disputa presidencial?

O questionário apresenta 13 nomes como opções para o primeiro turno da eleição presidencial: Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo). A pesquisa também pergunta se a escolha presidencial é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.

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O levantamento inclui ainda um cenário de segundo turno entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

O que a pesquisa pergunta sobre a eleição em São Paulo?

Na disputa estadual, o questionário apresenta sete candidatos no cenário mais amplo de primeiro turno: Carlos Machado (PCB), Fernando Haddad (PT), Izadora Dias (PCO), Policial Edjane (Agir), Tarcísio (Republicanos), Vera Lúcia (PSTU) e Vivian Mendes (UP).  O levantamento também testa um segundo cenário de primeiro turno sem a Policial Edjane.

A pesquisa inclui um cenário de segundo turno entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio (Republicanos). Os entrevistados também são questionados sobre a possibilidade de mudar de voto e sobre o candidato que acreditam receber apoio de Flávio Bolsonaro e de Lula na eleição para o governo paulista.

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O questionário mede a aprovação ou desaprovação do trabalho do atual governador Tarcísio e solicita uma avaliação em uma escala que vai de ótimo a péssimo.

Outro ponto investigado é se, independentemente do voto, o entrevistado considera que Tarcísio merece ser reeleito governador. A pesquisa também pergunta qual é, na opinião do eleitor, o problema mais grave enfrentado atualmente pelo estado de São Paulo.

Quais nomes aparecem na disputa pelas duas vagas ao Senado?

A pesquisa apresenta 15 candidatos para a eleição ao Senado: André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

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Como serão eleitos dois senadores por São Paulo em 2026, o questionário pergunta separadamente em quem o eleitor votaria para a primeira e para a segunda vaga.

O levantamento também mede o conhecimento dos candidatos, o potencial de voto e a rejeição, além de perguntar se a escolha para o Senado é definitiva ou ainda pode mudar.

O que é investigado sobre a expectativa para a eleição presidencial?

Entre os temas gerais da disputa presidencial, o questionário pergunta ao eleitor o que lhe causa mais medo: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula. Também há opções para quem afirma ter medo dos dois, de nenhum deles, não sabe ou não quis responder.

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Outra questão busca identificar quem o entrevistado acredita que vencerá a eleição presidencial, independentemente de sua própria intenção de voto. A pergunta apresenta a mesma lista de candidatos do cenário estimulado de primeiro turno.

A pesquisa também mede se o entrevistado está muito, pouco ou nada interessado nas eleições deste ano. Também investiga o comportamento eleitoral: se a pessoa sempre vota para presidente e pretende votar em 2026, se já deixou de votar alguma vez ou se não pretende comparecer às urnas.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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