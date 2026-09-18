Lula x Flávio: a nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial

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Uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial de 2026 vai testar cenários com treze candidatos e cinco disputas de segundo turno envolvendo Lula. O levantamento também investiga a rejeição, a decisão do voto, a avaliação do governo federal e a atuação do Supremo Tribunal Federal, incluindo um Código de Ética para a Corte e seus efeitos em candidaturas.

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Uma nova pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial de 2026 vai medir a intenção de voto dos eleitores em um cenário com treze candidatos, além de testar cinco disputas de segundo turno envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O questionário também investiga a rejeição aos candidatos, a decisão do voto e a avaliação do governo federal.

O levantamento aborda ainda a atuação do Supremo Tribunal Federal, com perguntas sobre o trabalho dos ministros, um Código de Ética para a Corte, o caso Banco Master e os efeitos de suas decisões sobre as candidaturas de Lula e Flavio Bolsonaro.

A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela Globo, foi registrada no TSE sob o número BR-00304/2026. A coleta está prevista para ocorrer de 22 a 24 de setembro, com divulgação em 24 de setembro, a próxima quinta-feira, e 2.002 entrevistas. A margem de erro prevista é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

Como serão os cenários de primeiro e segundo turno?

No primeiro turno, o levantamento apresenta aos entrevistados uma lista com Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flavio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

A pesquisa mede a intenção de voto tanto de forma espontânea quanto estimulada. No cenário estimulado, os nomes são apresentados aos entrevistados em cartão. O questionário também pergunta se o eleitor já está totalmente decidido ou se seu voto ainda pode mudar.

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Para o segundo turno, são testadas cinco combinações: Lula contra Flavio Bolsonaro; Lula contra Ronaldo Caiado; Lula contra Zema; Lula contra Renan Santos; e Lula contra Escritor Augusto Cury.

O levantamento ainda pergunta, entre os eleitores que admitem mudar de voto, qual outro candidato teria maior chance de receber seu apoio.

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O que o levantamento pergunta sobre o STF?

Outro bloco da pesquisa é dedicado à avaliação do Supremo Tribunal Federal. Os entrevistados são questionados sobre o desempenho dos ministros da Corte e sobre a aceitabilidade de diferentes situações envolvendo a atuação deles, além de investigar o conhecimento dos entrevistados sobre suspeitas de envolvimento de ministros do STF no caso do Banco Master.

Entre os temas abordados estão a participação de ministro como sócio de empresa privada durante o exercício do cargo, o recebimento de pagamentos por palestras organizadas por empresas privadas, o julgamento de processos envolvendo advogado que seja parente do ministro e a manifestação pública sobre processos ainda em julgamento.

O questionário também pergunta sobre a aceitação de ministros participarem de eventos pagos por pessoas ou empresas com ações no tribunal, sobre decisões que possam beneficiar ou prejudicar algum candidato à Presidência durante o período eleitoral e sobre a proposta de aprovação de um Código de Ética e Conduta específico para o Supremo.

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Como a pesquisa mede a percepção sobre a atuação do STF na eleição?

O questionário apresenta duas perguntas específicas sobre a relação entre as decisões dos ministros do STF e as candidaturas de Lula e Flavio Bolsonaro.

Os entrevistados são questionados separadamente se consideram que as ações e decisões dos ministros estão mais beneficiando, mais prejudicando, beneficiando e prejudicando igualmente ou não afetando a candidatura de cada um dos dois candidatos.

Como os eleitores avaliam o governo Lula?

A pesquisa pergunta como os entrevistados avaliam o governo Lula, com cinco opções: ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Também mede diretamente a aprovação ou desaprovação do trabalho do presidente.

O questionário inclui ainda perguntas sobre o interesse dos eleitores por política e sobre a disposição de votar caso o voto não fosse obrigatório.

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A pesquisa também traça o posicionamento político dos entrevistados. Uma das perguntas utiliza uma escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a bolsonarista e 5 a petista. Outra questão apresenta uma escala de 1 a 7 para que o entrevistado se posicione entre o máximo à esquerda e o máximo à direita.

O questionário ainda recupera o comportamento eleitoral de 2022 entre entrevistados com 20 anos ou mais, perguntando se compareceram ao segundo turno daquele ano e, entre os que foram votar, em quem escolheram entre Jair Bolsonaro e Lula.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.