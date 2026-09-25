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Política

Lula x Flávio: a nova pesquisa Datafolha no estado que é termômetro da eleição presidencial

Lula mantém liderança numérica no primeiro turno em Minas Gerais, mas Flávio Bolsonaro aparece à frente no segundo

Por Redação 25 set 2026, 21h45 | Atualizado em 25 set 2026, 22h03
Lula, de terno escuro e gravata vermelha, fala ao microfone à esquerda. À direita, Bolsonaro, de camisa branca, olha para cima com luz forte no cabelo
Lula e Flávio Bolsonaro (Foto por MAURO PIMENTEL / AFP/AFP)
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Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem separados por dois pontos percentuais na nova pesquisa Datafolha sobre a eleição presidencial em Minas Gerais divulgada nesta sexta-feira, 25. O petista tem 39% das intenções de voto no primeiro turno, ante 37% do candidato do PL. Na rodada anterior, realizada em 12 de setembro, Lula tinha 37% e Flávio, 35%. Na simulação de segundo turno, porém, Flávio aparece numericamente à frente, com 46%, contra 44% de Lula.

O estado é considerado termômetro porque, desde a redemocratização, o vencedor da eleição presidencial no país também venceu em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil.

O que mudou no primeiro turno?

Lula oscilou de 37% para 39%, enquanto Flávio Bolsonaro passou de 35% para 37%. A diferença entre os dois permanece em dois pontos percentuais.

Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, os resultados dos dois candidatos estão dentro do intervalo de variação estatística do levantamento.

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Augusto Cury (Avante) manteve 5%. Romeu Zema (Novo) passou de 5% para 4%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) permaneceu com 3%.

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Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP) passaram de 2% para 1%. Rui Costa Pimenta (PCO) manteve 1%. Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB) e Wilson Grassi (Democrata) aparecem com 0%, assim como Leonardo Avalanche (PRTB), que passou a ser incluído nesta rodada.

Hertz Dias (PSTU) também registra 0%. O candidato foi incluído como opção estimulada nesta pesquisa, mas não havia sido citado nas rodadas anteriores.

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Os eleitores que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 5%, mesmo percentual anterior. Os indecisos passaram de 5% para 3%.

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Como está o segundo turno entre Lula e Flávio?

Na simulação de segundo turno, Flávio Bolsonaro passou de 45% para 46%, enquanto Lula recuou de 46% para 44%.

Com isso, o candidato do PL aparece dois pontos à frente do petista. Considerando a margem de erro de três pontos percentuais, a diferença está dentro do intervalo estatístico do levantamento.

Brancos, nulos e nenhum candidato somam 8%, mesmo percentual da rodada anterior. Os indecisos permanecem em 1%.

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Quando a pesquisa foi realizada?

O Datafolha entrevistou 1.204 eleitores de 16 anos ou mais em Minas Gerais entre os dias 22 e 24 de setembro. O levantamento foi contratado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-06824/2026.

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