Lula x Flávio: a diferença entre os números das últimas pesquisas e o resultado do primeiro turno

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A apuração do primeiro turno das eleições de 2026, com 99,68% das urnas, aponta Flávio Bolsonaro à frente de Lula, invertendo o cenário das últimas pesquisas. O texto detalha as diferenças entre os resultados parciais e os levantamentos de Quaest, Datafolha e AtlasIntel, mostrando como as previsões foram superadas pela contagem oficial.

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A apuração do primeiro turno das eleições de 2026 mostra um cenário diferente daquele registrado pelas últimas pesquisas presidenciais. Com 99,68% das seções totalizadas, Flávio Bolsonaro (PL) tem 47,10% dos votos válidos, contra 45,08% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A vantagem parcial do candidato do PL é de 2,02 pontos percentuais.

Flávio soma 56.012.431 votos, enquanto Lula tem 53.614.709. A diferença entre os dois é de 2.397.722 votos. Até o momento, foram contabilizadas 497.667 das 499.248 seções.

Na reta final da campanha, cinco levantamentos (Quaest, Datafolha, AtlasIntel, Real Time Big Data e BTG/Nexus) colocavam Lula numericamente à frente de Flávio. Quaest, Datafolha e AtlasIntel divulgaram seus resultados em votos válidos, o que permite uma comparação direta com os percentuais da apuração.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que mostrava a última Quaest?

A Quaest divulgada no sábado, 3 de outubro apontava Lula com 46% dos votos válidos e Flávio com 45%. A diferença era de um ponto percentual a favor do presidente. A margem de erro do levantamento era de dois pontos percentuais.

Na apuração parcial, Flávio registra 47,10%, 2,10 pontos acima do percentual indicado pela pesquisa. Lula aparece com 45,08%, 0,92 ponto abaixo dos 46% medidos pelo instituto.

A liderança numérica também se inverteu. A pesquisa colocava Lula um ponto à frente; com 99,68% das seções totalizadas, Flávio aparece 2,02 pontos à frente.

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Qual é a diferença em relação ao Datafolha?

O Datafolha, também divulgado em 3 de outubro, registrava Lula com 45% dos votos válidos e Flávio com 42%. A vantagem do petista era de três pontos percentuais, com margem de erro de dois pontos.

O percentual de Lula está praticamente no mesmo nível apontado pela pesquisa. Seus 45,08% na apuração representam diferença de apenas 0,08 ponto em relação aos 45% medidos pelo Datafolha.

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A maior distância está no resultado de Flávio. O candidato do PL tem 47,10% dos votos válidos, 5,10 pontos acima dos 42% apontados pelo instituto.

A vantagem de três pontos para Lula registrada pela pesquisa, portanto, contrasta com a diferença parcial de 2,02 pontos a favor de Flávio na apuração.

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Como os números se comparam aos da AtlasIntel?

A AtlasIntel apontava Lula com 47% dos votos válidos e Flávio com 44,1%. A diferença era de 2,9 pontos percentuais a favor do petista. A margem de erro era de um ponto.

Na comparação com a apuração, Lula aparece 1,92 ponto abaixo do percentual registrado pela AtlasIntel. Flávio está exatamente três pontos acima dos 44,1% apontados pelo levantamento.

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Também nesse caso, a ordem dos dois primeiros colocados aparece invertida em relação à pesquisa: a AtlasIntel mostrava Lula numericamente à frente, enquanto a apuração parcial coloca Flávio na liderança.

E o que apontavam Real Time Big Data e BTG/Nexus?

Real Time Big Data e BTG/Nexus também registravam Lula à frente na reta final da eleição, mas os levantamentos apresentaram percentuais que incluíam votos brancos e nulos e eleitores que não indicaram um candidato. Por isso, os números não podem ser comparados diretamente com os percentuais da apuração, calculados apenas sobre os votos válidos.

O Real Time Big Data apontava 43% para Lula e 39% para Flávio. No BTG/Nexus, o presidente tinha 42%, contra 37% do candidato do PL.

Nos dois levantamentos, assim como nos demais, Lula aparecia numericamente à frente de Flávio.

Onde está a maior diferença entre pesquisas e apuração?

Entre Quaest, Datafolha e AtlasIntel, o Datafolha apresenta a maior diferença no percentual de Flávio. O candidato do PL aparece 5,10 pontos acima dos 42% registrados pelo instituto. Ao mesmo tempo, os 45,08% de Lula estão praticamente no mesmo patamar dos 45% medidos pela pesquisa.

Na Quaest, Flávio está 2,10 pontos acima do levantamento e Lula, 0,92 ponto abaixo. Na AtlasIntel, o candidato do PL aparece três pontos acima, enquanto o presidente está 1,92 ponto abaixo.

O dado comum aos três levantamentos é a diferença na liderança numérica. Quaest, Datafolha e AtlasIntel colocavam Lula na primeira posição às vésperas da eleição. Com 99,68% das seções totalizadas, Flávio Bolsonaro lidera o primeiro turno com 47,10%, contra 45,08% de Lula.

A apuração ainda não foi concluída e os percentuais ainda podem sofrer alterações até o encerramento da contagem.