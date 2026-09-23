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Política

Lula x Bolsonaro: veja quem venceu em cada estado no primeiro turno de 2022

Resultado expôs diferenças regionais importantes no desempenho dos dois candidatos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 15h29
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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Lula x Bolsonaro: veja quem venceu em cada estado no primeiro turno de 2022 Priorizar nos meus resultados Google

O primeiro turno da eleição presidencial de 2022 dividiu o mapa do Brasil entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Lula terminou a votação nacional na frente, com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro, resultado que levou os dois candidatos ao segundo turno. O petista venceu em 14 estados, enquanto Bolsonaro ficou à frente em outros 12 e no Distrito Federal.

A distribuição dos votos mostrou diferenças regionais marcantes. Lula venceu em todos os nove estados do Nordeste e também foi o mais votado em quatro dos sete estados do Norte e em Minas Gerais. Bolsonaro dominou o Sul e o Centro-Oeste, além de vencer em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Onde Lula venceu no primeiro turno?

O Nordeste foi a principal base eleitoral de Lula em 2022. O petista venceu nos nove estados da região: Alagoas, com 56,50%; Bahia, com 69,73%; Ceará, com 65,91%; Maranhão, com 68,84%; Paraíba, com 64,21%; Pernambuco, com 65,27%; Piauí, com 74,25%; Rio Grande do Norte, com 62,98%; e Sergipe, com 63,82%.

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Foi no Piauí que Lula registrou seu maior percentual entre os estados no primeiro turno. Bolsonaro teve 19,90% dos votos válidos no estado. Na Bahia, segundo melhor desempenho do petista entre as unidades da Federação, Bolsonaro marcou 24,31%.

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No Norte, Lula venceu no Amazonas, onde teve 49,57% contra 42,81% de Bolsonaro; no Pará, com 52,22% contra 40,27%; no Tocantins, com 50,40% contra 44%; e no Amapá, onde a disputa foi mais apertada: 45,67% para o petista e 43,41% para Bolsonaro.

No Sudeste, Minas Gerais foi o único estado em que Lula terminou o primeiro turno à frente. O petista recebeu 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% de Bolsonaro.

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Onde Bolsonaro venceu no primeiro turno?

Bolsonaro venceu nos três estados do Sul. No Paraná, recebeu 55,26% dos votos válidos, contra 35,99% de Lula. Em Santa Catarina, marcou 62,21%, diante de 29,54% do petista. No Rio Grande do Sul, o então presidente teve 48,89%, enquanto Lula registrou 42,28%.

O candidato do PL também ficou à frente em todo o Centro-Oeste. Em Mato Grosso, teve 59,84%, contra 34,39% de Lula; em Mato Grosso do Sul, 52,70% contra 39,04%; e em Goiás, 52,16% contra 39,51%. No Distrito Federal, Bolsonaro recebeu 51,65% dos votos válidos e Lula, 36,85%.

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No Sudeste, além de perder Minas Gerais, Bolsonaro venceu os outros três estados. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, teve 47,71% contra 40,89% de Lula. No Rio de Janeiro, marcou 51,09%, diante de 40,68% do petista. No Espírito Santo, recebeu 52,23%, enquanto Lula teve 40,40%.

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Como ficou dividido o Norte?

A região Norte apresentou a divisão mais equilibrada no número de estados. Lula venceu em quatro (Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins), enquanto Bolsonaro foi o mais votado no Acre, em Rondônia e em Roraima.

As maiores votações de Bolsonaro ocorreram justamente nessa região. Em Roraima, o então presidente recebeu 69,57% dos votos válidos, seu melhor resultado entre as unidades da Federação, contra 23,05% de Lula. Em Rondônia, teve 64,36%, ante 28,98% do petista. No Acre, Bolsonaro marcou 62,50% e Lula, 29,26%.

Qual foi o resultado nacional?

Com a totalização das urnas, Lula terminou o primeiro turno com 57.259.504 votos, equivalentes a 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro recebeu 51.072.345 votos, ou 43,20%. Simone Tebet (MDB), terceira colocada, teve 4,16%, e Ciro Gomes (PDT), 3,04%.

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Como nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos no dia 2 de outubro, Lula e Bolsonaro avançaram para o segundo turno, realizado em 30 de outubro de 2022.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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