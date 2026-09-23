Lula x Bolsonaro: veja quem venceu em cada estado no primeiro turno de 2022

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O primeiro turno da eleição de 2022 dividiu o Brasil entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL). Lula liderou com 48,43% dos votos e venceu em 14 estados, enquanto Bolsonaro somou 43,20% e dominou 12 estados e o DF. A disputa acirrada levou os dois candidatos para o segundo turno da votação.

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O primeiro turno da eleição presidencial de 2022 dividiu o mapa do Brasil entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Lula terminou a votação nacional na frente, com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro, resultado que levou os dois candidatos ao segundo turno. O petista venceu em 14 estados, enquanto Bolsonaro ficou à frente em outros 12 e no Distrito Federal.

A distribuição dos votos mostrou diferenças regionais marcantes. Lula venceu em todos os nove estados do Nordeste e também foi o mais votado em quatro dos sete estados do Norte e em Minas Gerais. Bolsonaro dominou o Sul e o Centro-Oeste, além de vencer em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Onde Lula venceu no primeiro turno?

O Nordeste foi a principal base eleitoral de Lula em 2022. O petista venceu nos nove estados da região: Alagoas, com 56,50%; Bahia, com 69,73%; Ceará, com 65,91%; Maranhão, com 68,84%; Paraíba, com 64,21%; Pernambuco, com 65,27%; Piauí, com 74,25%; Rio Grande do Norte, com 62,98%; e Sergipe, com 63,82%.

Foi no Piauí que Lula registrou seu maior percentual entre os estados no primeiro turno. Bolsonaro teve 19,90% dos votos válidos no estado. Na Bahia, segundo melhor desempenho do petista entre as unidades da Federação, Bolsonaro marcou 24,31%.

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No Norte, Lula venceu no Amazonas, onde teve 49,57% contra 42,81% de Bolsonaro; no Pará, com 52,22% contra 40,27%; no Tocantins, com 50,40% contra 44%; e no Amapá, onde a disputa foi mais apertada: 45,67% para o petista e 43,41% para Bolsonaro.

No Sudeste, Minas Gerais foi o único estado em que Lula terminou o primeiro turno à frente. O petista recebeu 48,29% dos votos válidos, contra 43,60% de Bolsonaro.

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Onde Bolsonaro venceu no primeiro turno?

Bolsonaro venceu nos três estados do Sul. No Paraná, recebeu 55,26% dos votos válidos, contra 35,99% de Lula. Em Santa Catarina, marcou 62,21%, diante de 29,54% do petista. No Rio Grande do Sul, o então presidente teve 48,89%, enquanto Lula registrou 42,28%.

O candidato do PL também ficou à frente em todo o Centro-Oeste. Em Mato Grosso, teve 59,84%, contra 34,39% de Lula; em Mato Grosso do Sul, 52,70% contra 39,04%; e em Goiás, 52,16% contra 39,51%. No Distrito Federal, Bolsonaro recebeu 51,65% dos votos válidos e Lula, 36,85%.

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No Sudeste, além de perder Minas Gerais, Bolsonaro venceu os outros três estados. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, teve 47,71% contra 40,89% de Lula. No Rio de Janeiro, marcou 51,09%, diante de 40,68% do petista. No Espírito Santo, recebeu 52,23%, enquanto Lula teve 40,40%.

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Como ficou dividido o Norte?

A região Norte apresentou a divisão mais equilibrada no número de estados. Lula venceu em quatro (Amazonas, Amapá, Pará e Tocantins), enquanto Bolsonaro foi o mais votado no Acre, em Rondônia e em Roraima.

As maiores votações de Bolsonaro ocorreram justamente nessa região. Em Roraima, o então presidente recebeu 69,57% dos votos válidos, seu melhor resultado entre as unidades da Federação, contra 23,05% de Lula. Em Rondônia, teve 64,36%, ante 28,98% do petista. No Acre, Bolsonaro marcou 62,50% e Lula, 29,26%.

Qual foi o resultado nacional?

Com a totalização das urnas, Lula terminou o primeiro turno com 57.259.504 votos, equivalentes a 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro recebeu 51.072.345 votos, ou 43,20%. Simone Tebet (MDB), terceira colocada, teve 4,16%, e Ciro Gomes (PDT), 3,04%.

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Como nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos no dia 2 de outubro, Lula e Bolsonaro avançaram para o segundo turno, realizado em 30 de outubro de 2022.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.