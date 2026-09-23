Lula x Bolsonaro: como ficou a votação em São Paulo no primeiro turno de 2022

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Descubra como Jair Bolsonaro e Lula se saíram no estado de São Paulo nas eleições de 2022. O ex-presidente venceu o primeiro turno no estado, mas perdeu na capital. Entenda as diferenças regionais na votação, a performance de cada um no segundo turno e como o resultado paulista contrastou com o cenário nacional.

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Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado no estado de São Paulo no primeiro turno da eleição presidencial de 2022. O então presidente recebeu 47,71% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 40,89%. Simone Tebet (MDB) apareceu em terceiro lugar, com 6,34%, e Ciro Gomes (PDT), em quarto, com 3,50%.

O resultado paulista contrastou com o cenário nacional. No país, Lula terminou o primeiro turno à frente, com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. Nenhum dos dois alcançou mais da metade dos votos válidos, e a eleição foi decidida no segundo turno.

Como Lula e Bolsonaro se saíram na capital?

Na cidade de São Paulo, a ordem entre os dois principais candidatos foi invertida. Lula recebeu 47,54% dos votos válidos na capital, enquanto Bolsonaro registrou 37,99%. Simone Tebet teve 8,11% e Ciro Gomes, 4,32%.

Em números absolutos, Lula recebeu 3.276.512 votos na capital paulista, diante de 2.618.593 de Bolsonaro. Tebet somou 558.748 votos, e Ciro, 297.973.

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A diferença entre o resultado da capital e o do conjunto do estado mostrou que o desempenho dos dois candidatos variou de maneira significativa dentro de São Paulo.

Onde Bolsonaro teve mais força no estado?

Fora da capital, Bolsonaro teve desempenho mais forte em diversas das maiores cidades paulistas. O candidato do PL venceu nas 16 maiores cidades do interior e do litoral.

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Entre os municípios em que Bolsonaro ficou à frente estavam Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Franca e Santos.

Esse desempenho ajudou a construir a vantagem estadual de 6,82 pontos percentuais sobre Lula.

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Onde Lula conseguiu vantagem?

Na Região Metropolitana, Lula venceu em cidades como São Bernardo do Campo, Osasco, Diadema, Mauá e Carapicuíba. Na capital, o petista também terminou à frente e venceu a maioria das zonas eleitorais.

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O que aconteceu no segundo turno?

A vantagem de Bolsonaro no estado aumentou no segundo turno. Em 30 de outubro, ele recebeu 55,24% dos votos válidos em São Paulo, contra 44,76% de Lula. O petista, porém, voltou a vencer na capital, onde alcançou 53,54%, diante de 46,46% de Bolsonaro.

No resultado nacional, a situação foi inversa: Lula foi eleito presidente com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.