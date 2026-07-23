🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Lula x Bolsonaro: como estava a disputa presidencial na Quaest de julho de 2022

Novo levantamento mantém Lula à frente, mas com vantagem menor que há quatro anos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 10h34
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
Continua após publicidade
Lula x Bolsonaro: como estava a disputa presidencial na Quaest de julho de 2022 Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém em julho de 2026 a liderança registrada pela Genial/Quaest no mesmo período de 2022, mas aparece com uma vantagem menor sobre o principal representante do bolsonarismo. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente tem 40% das intenções de voto, contra 28% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), uma diferença de 12 pontos. Quatro anos antes, Lula marcava 45%, e o então presidente Jair Bolsonaro (PL), 31%, distância de 14 pontos.

A comparação exige cautela porque envolve eleições, adversários e composições de cenário diferentes. Ainda assim, os levantamentos mostram que Lula permanece na liderança, enquanto a distância para o candidato ligado ao ex-presidente reduz, sobretudo na simulação de segundo turno.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que mudou no primeiro turno?

Na pesquisa divulgada em 6 de julho de 2022, Lula liderava com 45%, seguido por Jair Bolsonaro, com 31%. Ciro Gomes (PDT) aparecia com 6%, enquanto André Janones e Simone Tebet tinham 2% cada. Brancos, nulos e eleitores que não pretendiam votar somavam 6%, mesma proporção dos indecisos.

Siga
Continua após a publicidade

Em julho de 2026, Lula registra 40% no cenário destacado pela Quaest, cinco pontos abaixo do percentual obtido quatro anos antes. Flávio Bolsonaro aparece com 28%, três pontos abaixo do resultado de Jair Bolsonaro em 2022. A diferença entre os dois primeiros colocados passou de 14 para 14 pontos.

As oscilações não podem ser interpretadas como uma evolução direta do eleitorado, já que os levantamentos tratam de disputas distintas e apresentam listas diferentes de candidatos. O dado comum é a manutenção de Lula na primeira posição.

Continua após a publicidade

Como está o cenário de segundo turno?

A redução mais expressiva da vantagem ocorre nas simulações de confronto direto. Em julho de 2022, Lula tinha 53% contra 34% de Jair Bolsonaro, uma distância de 19 pontos. Na pesquisa de julho de 2026, o petista aparece com 45%, ante 37% de Flávio Bolsonaro, vantagem de 8 pontos.

Entre os dois levantamentos, Lula perde 8 pontos no confronto direto, enquanto o candidato do PL registra 3 pontos a mais que o percentual alcançado por Jair Bolsonaro em 2022. A distância entre os adversários fica 11 pontos menor.

Continua após a publicidade

Como foram feitas as pesquisas?

O levantamento de julho de 2022 ouviu presencialmente 2.000 eleitores entre 29 de junho e 2 de julho. A margem de erro era de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%. 

A pesquisa de julho de 2026 entrevistou presencialmente 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13. A margem de erro também é de dois pontos percentuais.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).