Lula x Bolsonaro: como estava a disputa presidencial na Quaest de julho de 2022

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Nova pesquisa Genial/Quaest de julho de 2026 indica Lula com 40% das intenções de voto no 1º turno, mantendo a liderança. No entanto, sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro (28%) diminui em relação ao cenário de 2022. A diferença no 2º turno encolhe drasticamente, de 19 para 8 pontos.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém em julho de 2026 a liderança registrada pela Genial/Quaest no mesmo período de 2022, mas aparece com uma vantagem menor sobre o principal representante do bolsonarismo. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente tem 40% das intenções de voto, contra 28% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), uma diferença de 12 pontos. Quatro anos antes, Lula marcava 45%, e o então presidente Jair Bolsonaro (PL), 31%, distância de 14 pontos.

A comparação exige cautela porque envolve eleições, adversários e composições de cenário diferentes. Ainda assim, os levantamentos mostram que Lula permanece na liderança, enquanto a distância para o candidato ligado ao ex-presidente reduz, sobretudo na simulação de segundo turno.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que mudou no primeiro turno?

Na pesquisa divulgada em 6 de julho de 2022, Lula liderava com 45%, seguido por Jair Bolsonaro, com 31%. Ciro Gomes (PDT) aparecia com 6%, enquanto André Janones e Simone Tebet tinham 2% cada. Brancos, nulos e eleitores que não pretendiam votar somavam 6%, mesma proporção dos indecisos.

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Em julho de 2026, Lula registra 40% no cenário destacado pela Quaest, cinco pontos abaixo do percentual obtido quatro anos antes. Flávio Bolsonaro aparece com 28%, três pontos abaixo do resultado de Jair Bolsonaro em 2022. A diferença entre os dois primeiros colocados passou de 14 para 14 pontos.

As oscilações não podem ser interpretadas como uma evolução direta do eleitorado, já que os levantamentos tratam de disputas distintas e apresentam listas diferentes de candidatos. O dado comum é a manutenção de Lula na primeira posição.

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Como está o cenário de segundo turno?

A redução mais expressiva da vantagem ocorre nas simulações de confronto direto. Em julho de 2022, Lula tinha 53% contra 34% de Jair Bolsonaro, uma distância de 19 pontos. Na pesquisa de julho de 2026, o petista aparece com 45%, ante 37% de Flávio Bolsonaro, vantagem de 8 pontos.

Entre os dois levantamentos, Lula perde 8 pontos no confronto direto, enquanto o candidato do PL registra 3 pontos a mais que o percentual alcançado por Jair Bolsonaro em 2022. A distância entre os adversários fica 11 pontos menor.

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Como foram feitas as pesquisas?

O levantamento de julho de 2022 ouviu presencialmente 2.000 eleitores entre 29 de junho e 2 de julho. A margem de erro era de dois pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

A pesquisa de julho de 2026 entrevistou presencialmente 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13. A margem de erro também é de dois pontos percentuais.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.