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Política

Lula volta a prometer fim das bets e dispara contra times patrocinados por apostas

Presidente criticou posicionamento de clubes em ato Santa Catarina

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 12h25 | Atualizado em 19 set 2026, 12h28
Lula, um homem idoso de cabelos e barba grisalhos, vestindo terno azul-marinho e camisa azul-clara, fala em um microfone com a mão direita levantada e o dedo indicador apontando para cima, em um fundo laranja
O presidente Lula  (SERGIO LIMA/AFP)
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Lula volta a prometer fim das bets e dispara contra times patrocinados por apostas Priorizar nos meus resultados Google

Em comício em Florianópolis na manhã deste sábado, 19, o presidente Lula (PT), candidato à reeleição, criticou a expansão das casas de apostas no Brasil. No discurso, ele citou o manifesto divulgado nesta semana por clubes de futebol em reação à possibilidade de o governo restringir ou proibir os jogos on-line.

Intitulado “O fim do futebol brasileiro”, o documento foi divulgado pelos principais times da série A, como Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Botafogo, Fluminense e Vasco, além das federações de São Paulo e do Rio de Janeiro. As equipes afirmam que as bets se tornaram uma das principais fontes de receita e argumentam que uma mudança abrupta nas regras poderia comprometer as finanças e o futuro dos clubes.

Lula contestou o argumento. “Eles fizeram uma carta dizendo que, se eu casar com as bets, vou acabar com o futebol. Essa gente está mentindo”, afirmou. O presidente citou conquistas de clubes como Flamengo, São Paulo e Corinthians ocorridas antes da popularização das apostas e acrescentou: “Depois que começaram as bets, não ganhamos mais nenhuma Copa do Mundo”.

O petista afirmou ainda que, se depender dele, as casas de apostas serão banidas do país. “Não vou permitir que as pessoas continuem se endividando”, disse. O governo avalia medidas para restringir o mercado de apostas on-line, em meio ao debate sobre os impactos financeiros e sociais da atividade. Enquanto Lula discursava na capital catarinense, Flávio Bolsonaro (PL) realizava um ato de campanha em Joinville, a cerca de 180 quilômetros de distância.

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