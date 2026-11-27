O presidente Lula (PT) esteve na manhã desta sexta-feira, 27, na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. A visita surpreendeu a comunidade acadêmica, já que havia sido retirada da agenda na quinta-feira. Na ocasião, estudantes e professores receberam a informação de que, por questões logísticas, o presidente seguiria direto para o ato no Caminho Niemeyer, organizado pela prefeitura e com capacidade para reunir um público maior.

A passagem pela universidade tinha um significado especial para a comunidade acadêmica. Durante a campanha, Lula havia prometido ir a Niterói para agradecer pessoalmente aos estudantes que organizaram manifestações em seu apoio. Em 5 de outubro, sob chuva, alunos da Faculdade de Direito da UFF foram às ruas da cidade, em uma mobilização que inspirou atos de universitários em outras partes do país.

A visita também ocorre em um município importante para o resultado eleitoral do petista: Niterói foi o único da Região Metropolitana do Rio em que Lula venceu nos dois turnos.